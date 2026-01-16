'छत्तीसगढ़ को बंगाल नहीं बनने देंगे...', धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा- हिन्दू सशक्त रहेंगे तभी देश मजबूत होगा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से थोड़ी दूरी पर सराईपाली के कटंगपाली स्थित स्वामी सुमेधानंद वैदिक गुरुकुल में पांच दिवसीय संगीतमय वैदिक श्रीराम कथा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया. इस आयोजन में अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने वैदिक मंत्रोच्चारण और परंपरागत विधि-विधान के साथ 50 से अधिक परिवारों, कुल 104 लोगों की सनातन धर्म में घर वापसी कराई. धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों के चलते पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना रहा.

वहीं कार्यक्रम के बाद प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने ZEE NEWS टीम से खास बातचीत में कहा कि धर्मांतरण के कारण देश की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है. वहीं उन्होंने दावा किया कि देश के 800 जिलों में से लगभग 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हिंदू समाज का सशक्त रहना ही मजबूत भारत की पहचान है. उन्होंने कहा कि 'छत्तीसगढ़ को बंगाल कतई बन्ने नहीं देंगे.'

"छत्तीसगढ़ को बंगाल कतई बन्ने नहीं देंगे"! Add Zee News as a Preferred Source कल माँ रूद्रेश्वरी की पावन धरा सराईपाली में अनेकों धर्मान्तरित परिवार के 104 लोगो के पैर पखार कर सनातन धर्म मे "घर वापसी" कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ l "धर्मांतरण के षड्यंत्र से पूरे भारत की जनसांख्यिकी बदल रही है। भारत के 800 जिलों… pic.twitter.com/yyPuyjrfoN — Prabal Pratap Singh Judev (@prabaljudevBJP) January 16, 2026

18 हजार परिवारों की घर वापसी

वहीं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने आगे कहा कि अब तक 18 हजार धर्मांतरित परिवारों की घर वापसी कराई जा चुकी है और छत्तीसगढ़ को किसी भी हाल में बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि छुपे तरीके से धर्मांतरण का काम चल रहा है, जिसे हर हिंदू को मिलकर रोकना होगा. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी किसी धर्म या संस्कृति पर हमला होगा, तो उसका प्रतिकार होना स्वाभाविक है.

रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट