'छत्तीसगढ़ को बंगाल नहीं बनने देंगे...', धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा- हिन्दू सशक्त रहेंगे तभी देश मजबूत होगा

Chhattisgarh Conversion News: छत्तीसगढ़ में बीजेपी उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने धर्मातरण को लेकर कहा कि 'छत्तीसगढ़ को बंगाल कतई बन्ने नहीं देंगे.' वहीं सराईपाली में स्वामी सुमेधानंद वैदिक गुरुकुल में पांच दिवसीय संगीतमय वैदिक श्रीराम कथा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:52 PM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से थोड़ी दूरी पर सराईपाली के कटंगपाली स्थित स्वामी सुमेधानंद वैदिक गुरुकुल में पांच दिवसीय संगीतमय वैदिक श्रीराम कथा एवं विश्व कल्याण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया. इस आयोजन में अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने वैदिक मंत्रोच्चारण और परंपरागत विधि-विधान के साथ 50 से अधिक परिवारों, कुल 104 लोगों की सनातन धर्म में घर वापसी कराई. धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों के चलते पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना रहा.

वहीं कार्यक्रम के बाद प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने ZEE NEWS टीम से खास बातचीत में कहा कि धर्मांतरण के कारण देश की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है. वहीं उन्होंने दावा किया कि देश के 800 जिलों में से लगभग 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हिंदू समाज का सशक्त रहना ही मजबूत भारत की पहचान है. उन्होंने कहा कि 'छत्तीसगढ़ को बंगाल कतई बन्ने नहीं देंगे.'

18 हजार परिवारों की घर वापसी
वहीं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने आगे कहा कि अब तक 18 हजार धर्मांतरित परिवारों की घर वापसी कराई जा चुकी है और छत्तीसगढ़ को किसी भी हाल में बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि छुपे तरीके से धर्मांतरण का काम चल रहा है, जिसे हर हिंदू को मिलकर रोकना होगा. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी किसी धर्म या संस्कृति पर हमला होगा, तो उसका प्रतिकार होना स्वाभाविक है.

रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर

