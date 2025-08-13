Breaking: छत्तीसगढ़ बीजेपी का हुआ संगठन विस्तार, जानिए कौन बना उपाध्यक्ष कौन महामंत्री
Breaking: छत्तीसगढ़ बीजेपी का हुआ संगठन विस्तार, जानिए कौन बना उपाध्यक्ष कौन महामंत्री

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई है. छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कई सीनियर नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:46 PM IST
छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित
छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित

Chhattisgarh BJP Organization: छत्तीसगढ़ में प्रदेश भाजपा के नये पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है. लंबे समय से कार्यकारिणी घोषित होने की चर्चा चल रही थी, जिसकी लिस्ट आज जारी कर दी गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री की घोषणा की गई है. राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडेय को छत्तीसगढ़ भाजपा का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि हेमंत पाणिग्रही को प्रदेश मीडिया का संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के अध्यक्षों में भी बदलाव कर दिया गया है.

राहुल टिकरिहा बने युवा मोर्चा के अध्यक्ष 

छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राहुल टिकरिहा को दी गई है. वहीं विभा अवस्थी को भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा नवीन मार्कण्डेय, अखिलेश सोनी और यशवंत जैन को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बताया जा रहा है कि बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ हुई बैठक के बाद रायपुर में हुई बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद नई कार्यकारिणी पर मुहर लगा दी गई है. छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम में 47 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है. 

ये नेता बने उपाध्यक्ष 

  • जगन्नाथ पाणिग्रही
  • रामजी भारती 
  • रूपकुमारी चौधरी 
  • रंजना साहू 
  • प्रबल प्रताप सिंह जूदेव 
  • नंदनलाल जैन 
  • जी वेंकटेश्वर 
  • सतीश लाटिया 

ये नेता बने महामंत्री-मंत्री

  • यशवंत जैन 
  • अखिलेश सोनी 
  • नवीन मारकंडे 
  • संध्या परधनिया 
  • शिवनाथ यादव 
  • जयंती पटेल 
  • अमित साहू 
  • जितेंद्र कुमार वर्मा 
  • हर्षिता पांडेय 
  • विद्या सिदार
  • ऋतु चौरसिया 

ये नेता बने कोषाध्यक्ष

वहीं अशोक बजाज को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रीतेश गांधी को सह-कार्यालय मंत्री और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए मुख्य प्रवक्ता होंगे. पार्टी के सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जो संगठन के हिसाब से काम करेंगे. बता दें कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से बीजेपी के संगठन विस्तार की चर्चा चल रही थी. किरण सिंहदेव को लगातार दूसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अब उनकी टीम भी रेडी हो चुकी है. 

