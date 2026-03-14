Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3140516
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

प्रलोभन, दबाव, धोखाधड़ी से धर्मांतरण का होगा अंत... छत्तीसगढ़ BJP ने जारी किया कार्टून पोस्टर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है. BJP ने विधानसभा में लाए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक को लेकर एक कार्टून पोस्टर जारी किया है. पोस्टर में लिखा है कि प्रलोभन, दबाव और धोखाधड़ी के जरिए होने वाले धर्मांतरण का अंत किया जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रलोभन, दबाव, धोखाधड़ी से धर्मांतरण का होगा अंत... छत्तीसगढ़ BJP ने जारी किया कार्टून पोस्टर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में धार्मिक धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं. राज्य में विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ एक प्रस्तावित विधेयक पेश करने की तैयारियों के बीच BJP ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. इस पोस्टर के माध्यम से पार्टी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रलोभन, दबाव या धोखाधड़ी के ज़रिए किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाई जाएगी.

छत्तीसगढ़ BJP ने जारी किया कार्टून पोस्टर
इस पोस्टर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए BJP ने लिखा- "प्रलोभन, दबाव और धोखाधड़ी से धर्मांतरण का होगा अंत, यही है सुशासन सरकार का संकल्प." सरकार का मानना ​​है कि पिछले कुछ सालों में राज्य के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में धार्मिक धर्मांतरण की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं, और इन पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानून काफी नहीं हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

जनता तक खास संदेश पहुंचाने का प्रयास
इस पोस्टर के माध्यम से पार्टी ने जनता तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि सरकार ऐसे मामलों के प्रति कड़ा रुख अपनाने का इरादा रखती है. पोस्टर जारी होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में इस मुद्दे पर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं. समर्थकों का तर्क है कि इससे अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी, जबकि विपक्ष की इस मामले पर राय भिन्न हो सकती है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बनेगा कानून

धर्मांतरण स्वातंत्रय विधेयक 2026
दरअसल, धर्मांतरण स्वातंत्रय विधेयक 2026 के प्रारूप को मंज़ूरी दे दी गई है. छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अपनी एक बैठक के दौरान धर्मांतरण विधेयक 2026 को अपनी स्वीकृति प्रदान की. विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है, और ऐसी खबरें हैं कि यह विधेयक इसी सत्र के दौरान पारित किया जा सकता है. इसके बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और ज़बरन धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों पर कानूनी शिकंजा कस जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

chhattisgarh news
प्रलोभन, धोखाधड़ी से धर्मांतरण का होगा अंत... छग BJP ने जारी किया कार्टून पोस्टर
mp news
सिंगरौली में मजदूर की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने की जमकर पत्थरबाजी, गाड़ियां तोड़ी
mp news
गैस सिलेंडर खत्म हुए तो रेस्टोरेंट में सुलगे चूल्हे, संचालक ने निकाला देसी जुगाड़
khargone news
मोनालिसा के दोनों मोबाइल नंबर बंद, शादी के बाद कहां गायब हो गई 'वायरल गर्ल'?
chhattisgarh news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, छग के सरकारी कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
mp news
'अफवाहों पर ध्यान न दें...' गैस सिलेंडर को लेकर CM मोहन का बयान, बोले- कॉल करें
mp news
ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा महंगा, ट्रेन में डांस कर रहे तीन युवकों पर केस दर्ज
mp news
इंदौर-शारजाह की उड़ान पर लगा ब्रेक, 28 मार्च तक बंद रहेगी फ्लाइट, नया टाइम टेबल जारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार, किसान सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन, पढ़ें 14 मार्च की खबरें
rewa news
रीवा में सरकारी कार्यालय बना 'बार', ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू, फिर हुआ ये