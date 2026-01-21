Advertisement
Chhattisgarh Board Exam 2026: कक्षा 5वीं–8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम, जानें डिटेल्स

Chhattisgarh Board Exam Date: छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं क्लास की वार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने स्कूलों और छात्रों को परीक्षा की तैयारी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं. जानिए एग्जाम कब शुरू होंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:23 AM IST
Chhattisgarh Board Exam 2026:  छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा संचालनालय ने क्लास 5वीं और 8वीं की सालाना परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. ये परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होंगी. शेड्यूल के मुताबिक क्लास 5 की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी, जबकि क्लास 8 की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी. हालांकि CBSE और ICSE स्कूलों के छात्र इन परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे. विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि छात्र समय पर अपना सिलेबस पूरा कर लें और परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर लें.

जानिए परीक्षा का समय
जारी टाइमटेबल के अनुसार, कक्षा 5वीं की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक होगी. वहीं क्लास 8वीं की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी. अंक की बात करें तो क्लास 5वीं की परीक्षा कुल 50 नंबर की होगी, जिसमें 40 नंबर का लिखित एग्जाम और 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा. क्लास 8 की परीक्षा कुल 100 नंबर की होगी, जिसमें 80 नंबर का लिखित एग्जाम और 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा.

आदेश में क्या कहा गया
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े सरकारी स्कूलों, अनुदान प्राप्त स्कूलों और बिना अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों (हिंदी और अंग्रेजी मीडियम) के सभी स्टूडेंट्स को क्लास 5वीं और 8वीं की सेंट्रलाइज्ड परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा. CBSE और ICSE से जुड़े बिना संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.

टाइमटेबल जारी होने के साथ ही स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच हलचल बढ़ गई है. शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि मूल्यांकन पारदर्शी होगा और बोर्ड परीक्षाओं जैसे ही नियमों का पालन किया जाएगा. स्कूलों को फरवरी के आखिर तक रिवीजन का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है. स्टूडेंट्स को टाइमटेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई का प्लान बनाने की सलाह दी गई है. यह परीक्षा न सिर्फ स्टूडेंट्स की एकेडमिक काबिलियत को परखेगी, बल्कि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उनकी चिंता को कम करने में भी मदद करेगी.

5वीं–8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम, जानें डिटेल्स
