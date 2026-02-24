Advertisement
छत्तीसगढ़ के SANKALP बजट की 10 बड़ी बातें, महतारी वंदन से नक्सलवाद तक जानिए सबकुछ

Chhattisgarh Budget: छत्तीसगढ़ बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई बडे़ ऐलान किए हैं. महतारी वंदन योजना के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:50 PM IST
छत्तीसगढ़ बजट की 10 बड़ी बातें
छत्तीसगढ़ बजट की 10 बड़ी बातें

CG Budget Big Announcements: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. छत्तीसगढ़ में इस बार 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसे सरकार ने इस बार 'संकल्प' थीम के नाम से प्रस्तुत किया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी योजनाओं की जानकारी देते हुए इसे विकास का रोडमैप बताया है. बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जबकि कई नई योजनाओं को लागू करने का फैसला भी किया गया है. 

छत्तीसगढ़ में बजट में बड़े ऐलान

छत्तीसगढ़ के बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन, जी राम जी योजना, महतारी वंदन योजना से लेकर किसानों तक के लिए सरकार ने बड़े प्रावधान किए हैं. बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा भी की गई है.वित्तमंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया कि सरकार अब पांच प्रमुख मिशन पर काम करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन पर काम होगा. जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी सरकार की तरफ से किया गया है. 

छत्तीसगढ़ बजट के 10 बड़े ऐलान

महतारी वंदन योजना 

छत्तीसगढ़ के बजट में महतारी वंदन योजना के लिए सरकार ने 8200 करोड़ का प्रावधान किया है. वित्तमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ राज्य की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है. जबकि, 14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान महतारी वंदन योजना के तहत किया जा चुका है. राज्य में 250 महतारी सदन बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया है. 

किसानों को बिना ब्याज ऋण 

छत्तीसगढ़ में किसानों को राज्य सरकार की तरफ से बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा. इसके अलावा कृषक उन्नति योजना हेतु 10,000 करोड़, विद्युत पंपों के लिए बिजली सब्सिडी हेतु 5,500 करोड़. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 820 करोड़, दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण हेतु ₹600 करोड़. गन्ना किसानों को बोनस हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 

जी रामजी योजना 

छत्तीसगढ़ में भी जी रामजी योजना के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. बजट में योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान है. जिसके तहत राज्य में ग्रामीण इलाकों में बजट का ऐलान किया जाएगा. जी रामजी के तहत ग्रामीण इलाकों में काम कराया जाएगा. 

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए भी बजट में 10,857 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है. 8200 करोड़ महतारी वंदन योजना, 2320 करोड़ आंगनबाड़ी, 120 करोड़ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, 80 करोड़ मिशन वातसल्य योजना, 5 करोड़ लखपति दीदी भ्रमण योजना, 15 करोड़ रानी दुर्गावती योजना, 75 करोड़ रुपए महतारी सदन योजना के लिए रखे गए हैं. 

लड़कियों के लिए बड़ा ऐलान 

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लड़कियों के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया है. 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को डेढ़ लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान किया गया है. इस योजना को रानी दुर्गावती योजना नाम दिया गया है. 

स्कूल शिक्षा विभाग 

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में इस बार सरकार ने बड़ी राशि का प्रावधान किया है. 22 हजार करोड़ की राशि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत अलग-अलग जिलों में प्राइमरी और हाई स्कूलों का निर्माण किया जाएगा. 

कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान 

बजट में छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है. छत्तीसगढ़ में कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की जाएगी. जिसके तहत सरकारी कर्मचारी कैशलेस तरीके से अपना इलाज करवाएगा. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है. 

नए मेडिकल कॉलेज 

बजट में छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है. वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला MCH तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है. 

औद्योगिक विकास बजट

छत्तीसगढ़ में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. इन पार्कों का निर्माण छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में किया जाएगा. 

बैराज निर्माण 

वहीं बस्तर के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया है. जहां बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह बैराज निर्माण भी अहम माना जा रहा है. 

