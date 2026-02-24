Advertisement
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बजट में कर दिया ये बड़ा ऐलान

Cashless Hospitalisation: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और अब मुफ्त कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा. सरकारी कर्मचारियों को अब तक इलाज के दौरान मेडिकल बिल पहले खुद भरना पड़ता है और बाद में रिम्बर्समेंट (Reimbursement) लेने में काफी समय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:02 PM IST
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बजट में कर दिया ये बड़ा ऐलान

Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल के मौके पर अपने नागरिकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बता दें कि अब तक सरकारी कर्मचारियों को इलाज के दौरान मेडिकल बिल पहले खुद भरना पड़ता है और बाद में रिम्बर्समेंट (Reimbursement) लेने में काफी समय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

कैशलेस चिकित्सा सुविधा की नई योजना

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, 'वर्तमान में शासकीय सेवकों को उपचार के दौरान चिकित्सा व्यय का वहन स्वयं करना होता है और उपचार के पश्चात बिल जमा करने पर प्रतिपूर्ति की जाती है. यह प्रक्रिया अत्याधिक लंबी और जटिल होती है, जिसके कारण इसकी प्रतिपूर्ति में विलंब होता है और कर्मचारी साथियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हम राज्य के शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं. इस योजना में ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से कर्मचारी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा गया है.'

ये भी पढ़ें- महिलाओं के नाम पर घर-जमीन खरीदने पर बंपर छूट, बजट में सरकार ने किया बड़ा ऐलान

वर्कप्लेस के नजदीक आवास की व्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा, 'शासकीय कर्मचारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में परेशानी ना हो और वर्क-लाइफ संतुलन बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल के नजदीक ही उनके लिए आवास की व्यवस्था हो. नवीन नियुक्तियों के कारण बढ़ते कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि जिला और विकासखण्ड स्तर पर क्वार्टर्स बनाएंगे. इस वर्ष 11 जिला मुख्यालय और 25 विकासखण्ड मुख्यालयों में क्वार्टर निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है.'

ट्रेनिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट पर फोकस

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए विधानसभा में कहा, 'iGot कर्मयोगी अभियान के माध्यम से शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए हम सतत रूप से कार्य कर रहे हैं. मंत्रालय में जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहें हैं, उनके प्रयासों को पुरस्कृत कर, सराहा जा रहा है.'

