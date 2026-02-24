Advertisement
Chhattisgarh Budget: महिलाओं के नाम पर घर-जमीन खरीदने पर बंपर छूट, बजट में सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Chhattisgarh Budget: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाओं के नाम पर घर और जमीन की खरीद पर अगले साल से रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:51 PM IST
Chhattisgarh Budget: महिलाओं के नाम पर किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर छत्तीसगढ़ में अगले साल से 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यानी घर और जमीन खरीदना सस्ता हो जाएगा. छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया और बताया कि अगले साल से महिलाओं के नाम पर घर-जमीन खरीदने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. बता दें कि वित्त मंत्री ने मंगलवार को विधानसभा में साल 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट 1.65 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले में करीब 4.2 प्रतिशत ज्यादा है.

अचल संपत्ति खरीद पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट

विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, 'महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए एवं हमारे संकल्प पत्र के अनुरूप आगामी वर्ष से महिलाओं के नाम से अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है.'

ये भी पढ़ें- 'इतनी टोका-टाकी ठीक नहीं...' विधानसभा में ऐसा क्या हुआ, बजट भाषण के बीच सभापति को कहनी पड़ी ये बात

महिलाओं के नाम घर-जमीन खरीदने पर कितना बचेगा पैसा?

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले साल से महिलाओं के नाम घर-जमीन की खरीद पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. इस छूट को एक उदाहरण से समझ सकते हैं- मान लीजिए शहर के किसी इलाके में 1000 वर्गफीट की जमीन खरीदते हैं और इसकी कलेक्टर गाइडलाइन रेट 1000 रुपये है, तो ऐसे में कुल 10 लाख रुपये पर 6.25 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क यानी कुल 62,500 रुपये लगेंगे. लेकिन, अगर ये जमीन किसी महिला के नाम पर लेते हैं तो इस पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी यानी रजिस्ट्री में सिर्फ 31,250 रुये ही खर्च करने होंगे और 31,250 रुपये की बचत होगी.

महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान

बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. उन्होंने कहा, 'हमने संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक पहचान दिलाने की बात कही थी. योजना अंतर्गत 70 लाख माताओं-बहनों को अभी तक 24 किश्तों में, 14 हजार करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने जारी की है. बजट में इसके लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.'

18 साल पूरा होने पर लड़कियों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपये

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, 'हमने संकल्प पत्र के अंतर्गत मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामयी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था. इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा. इसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है.'

