Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3121207
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

Chhattisgarh Budget: बस्तर में बिछेगा सड़कों का जाल, इन 13 मार्गों पर लगी मुहर

Chhattisgarh Budget Road Connectivity: छत्तीसगढ़ के बजट में बस्तर संभाग के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बस्तर में 13 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस्तर में बिछेगा सड़कों का जाल
बस्तर में बिछेगा सड़कों का जाल

Chhattisgarh Road Budget: छत्तीसगढ़ के बजट में सड़कों के लिए भी इस बार बड़े बजट का ऐलान किया गया है. जिसमें बस्तर संभाग पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में बस्तर के लिए 13 सड़कों का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद बस्तर में सरकार कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अब बस्तर दूर दराज के इलाकों को भी मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, इसके लिए नए मार्गों का निर्माण किया जाएगा. 

बस्तर में बढ़ेगी रोड कनेक्टिविटी 

वित्त मंत्री ने ओपी चौधरी ने बजट भाषण के दौरान कहा कि हम बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दूर-दराज के अंदरूनी सड़कों को नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में 200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं, जहां अभी भी बरसात के समय कनेक्टिविटी मुश्किल हो जाती है. ऐसे में सरकार की तरफ से इन गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के SANKALP बजट की 10 बड़ी बातें, महतारी वंदन से नक्सलवाद तक जानिए सबकुछ

बस्तर में इन मार्गों को मिली स्वीकृति 

  • नारायणपुर जिले के जाटलूर से इतामपारा-भैरमगढ़ के बीच 28 करोड़ से सड़क निर्माण होगा. 
  • नारायणपुर जिले के कुतुल से ओरछा के बीच 20 करोड़ से सड़क बनेगी. 
  • बीजापुर जिले के इतुलवाड़ा से तुमनार के बीच 20 करोड़ का प्रावधान. 
  • बीजापुर जिले के चेरपाल से गुटुमपाली के बीच 20 करोड़ से सड़क बनेगी. 
  • दंतेवाड़ा जिले के मुचनार से बारसूर के बीच सड़क बनेगी, 9 करोड़ की राशि का प्रावधान. 
  • सुकमा जिले के कुन्ना से मिचवार के बीच 7 करोड़ की लागत से पुल बनाया जाएगा. 
  • एन.एच-43 लुचकी घाट से एन. एच-343 रामानुजगंज के बीच 7 करोड़ का मार्ग स्वीकृत.
  • कांकेर जिले के ज्ञानी ढाबा चौक से दुधावा-बिरगुड़ी के बीच 11 करोड़ में सड़क बनेगी. 
  • जशपुर जिले के आगडीह नीमगांव से 8 करोड़ रुपए में सड़क बनेगी. 
  • 10 करोड़ की लागत से बलरामपुर-रामानुजगंज रिंग रोड का निर्माण होगा. 
  • जशपुर के पण्ड्रापाठ से भड़िया के बीच 12 करोड़ की लागत से सड़क बनेगी. 
  • भैयाथान के तेलगांव से बुंदिया चौक के बीच 7 करोड़ की लगात से सड़क बनेगी. 
  • कोरिया से चिरमिरी के बीच 10 करोड़ जैसे अनेक सड़कों का हम निर्माण करेंगे. 

रोड नेटवर्क बढ़ेगा 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ-साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है. 

ये भी पढ़ेंः 'इतनी टोका-टाकी ठीक नहीं...' विधानसभा में ऐसा क्या हुआ, सभापति को कहनी पड़ी ये बात

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh budgetBastarbastar road network

Trending news

Chhattisgarh Budget 2026
महिलाओं के नाम पर घर-जमीन खरीदने पर बंपर छूट, बजट में सरकार ने किया बड़ा ऐलान
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के एविएशन सेक्टर को मिले नए पंख, इन शहरों के एयरपोर्ट की बदलेगी सूरत
Mohan Yadav
कल सदन में घोषणा, आज कैबिनेट की मंजूरी.. मोहन यादव बोले-जो कहते हैं, करके दिखाते हैं
indore news
लाखों की सर्जरी अब फ्री...MP में पहली बार इस सरकारी अस्पताल में खुला मोटापा क्लीनिक
Mahatari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान, 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान
chhattisgarh news
SANKALP क्या है, जिस थीम पर इस बार बना है छत्तीसगढ़ का बजट? जानें एक-एक शब्द का मतलब
Bhilai News in Hindi
कमर टूटी, लेकिन नहीं टूटा हौसला! स्ट्रेचर पर लेटकर 12वीं की परीक्षा देने पहुंचे अमन
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में होली पर शराब बिक्री पर रोक! सरकार ने बदला फैसला, बंद रहेंगी दुकानें
bhopal news
751 करोड़ खर्च, फिर भी 31 km से सिमटकर 9 km रह गया भोपाल का बड़ा तालाब, सांसद नाराज
Bhopal News
गरीब लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण, फिर पार्टियों में सप्लाई...2 बहनें गिरफ्तार