Chhattisgarh Budget: बस्तर में बिछेगा सड़कों का जाल, इन 13 मार्गों पर लगी मुहर

Chhattisgarh Budget Road Connectivity: छत्तीसगढ़ के बजट में बस्तर संभाग के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बस्तर में 13 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा.
Chhattisgarh Road Budget: छत्तीसगढ़ के बजट में सड़कों के लिए भी इस बार बड़े बजट का ऐलान किया गया है. जिसमें बस्तर संभाग पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में बस्तर के लिए 13 सड़कों का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद बस्तर में सरकार कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अब बस्तर दूर दराज के इलाकों को भी मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, इसके लिए नए मार्गों का निर्माण किया जाएगा.
बस्तर में बढ़ेगी रोड कनेक्टिविटी
वित्त मंत्री ने ओपी चौधरी ने बजट भाषण के दौरान कहा कि हम बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दूर-दराज के अंदरूनी सड़कों को नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में 200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं, जहां अभी भी बरसात के समय कनेक्टिविटी मुश्किल हो जाती है. ऐसे में सरकार की तरफ से इन गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया जाएगा.
बस्तर में इन मार्गों को मिली स्वीकृति
रोड नेटवर्क बढ़ेगा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ-साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है.
