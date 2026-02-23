छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, OP चौधरी पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, हंगामे के आसार

Chhattisgarh Budget Session 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन का पहला दिन आज से शुरू हो रहा है.सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होगा. फाइनेंस मिनिस्टर ओ.पी. चौधरी 2025-26 के लिए इकोनॉमिक सर्वे और दूसरे ऑफिशियल पेपर्स पेश करेंगे. बता दें कि 24 फरवरी को ओ.पी. चौधरी 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे.सत्र में 2,813 सवाल, 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और दो ज़रूरी बिल पेश किए जाने की उम्मीद है. सत्र हंगामेदार भी हो सकता है.

विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू

दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सेशन आज, 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और 20 मार्च, 2026 तक चलेगा. बजट सेशन की शुरुआत गवर्नर रामेन डेका के भाषण से होगी. बजट सेशन के दौरान कुल 15 मीटिंग होंगी. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 24 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे. 26 और 27 फरवरी को बजट पर आम चर्चा होगी. इसके बाद 9 मार्च से 17 मार्च तक डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रांट डिमांड पर विचार किया जाएगा. 17 मार्च को एप्रोप्रिएशन बिल (विनियोग विधेयक) पेश किया जाएगा और 18 मार्च को उस पर चर्चा करके पास किया जाएगा.

सत्र के पहले दिन क्या-क्या होगा?

सत्र के पहले ही दिन राज्य की फाइनेंशियल हालत का एनालिसिस करने वाला एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट "छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26" सदन में पेश किया जाएगा. ओ.पी. चौधरी यह सर्वे पेश करेंगे. कार्यवाही को आसानी से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सभापति तालिका की घोषणा की जाएगी.

सत्र के लिए कुल 2813 प्रश्न दर्ज

इस सेशन के दौरान छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक (फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल) 2026, और छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक, 2026 भी पेश किए जाने की उम्मीद है. अब तक सेशन के लिए 2,813 सवाल लगाए गए हैं, जिनमें 1,437 तारांकित सवाल और 1,376 अतारांकित वाले सवाल शामिल हैं.

