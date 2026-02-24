'इतनी टोका-टाकी ठीक नहीं...' विधानसभा में ऐसा क्या हुआ, बजट भाषण के बीच सभापति को कहनी पड़ी ये बात

CG Budget News: छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट पेश हो गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए बजट पेश किया है. इस बार के बजट की थीम 'संकल्प'रखी गई थी. वित्त मंत्री ने करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बजट भाषण पढ़ा है. बजट भाषण के दौरान सदन में कुछ देर के लिए ऐसी स्थिति भी बनी, जब विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों को टोकना पड़ा. हालांकि इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी हंसकर बोलते रहे. लेकिन, इस स्थिति से छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट के दौरान माहौल हल्का-फुल्का जरूर देखने को मिला.

कांग्रेस विधायक कर रहे थे टोका-टाकी

दरअसल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बजट भाषण लंबा था. जब वह बजट पढ़ रहे थे, तब कांग्रेस के विधायक टोका टाकी कर रहे थे. इस दौरान कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बजट को विस्तार से बताने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी को टोका था. वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बजट भाषण इतना बड़ा है कि सुनते-सुनते थक गए हैं. वहीं कांग्रेस के दूसरे विधायकों ने भी लगातार टोकना शुरू कर दिया. कांग्रेस के विधायक लगातार बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री को टोक रहे थे. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को टोका.

विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी के सीनियर विधायक धर्मजीत सिंह बैठे हुए थे. ऐसे में बजट भाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों की तरफ से टोकाटाकी ज्यादा बढ़ गई थी. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों से कहा 'इतनी टोका-टाकी ठीक नहीं, वित्त मंत्री को अपना बजट भाषण पूरा करने दीजिए. उसेक बाद अलग से इस पर चर्चा होगी. इसलिए फिलहाल बजट भाषण के दौरान बार-बार टोका टाकी न की जाए.'

विधानसभा अध्यक्ष के कहने के बाद विधायकों ने शांत माहौल बनाया. वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना बजट भाषण पूरा किया. हालांकि, बजट के दौरान सदन का माहौल हल्का फुल्का ही देखने को मिला, जहां ज्यादा हंगामा सदन में देखा नहीं गया.

