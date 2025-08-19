छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार तय, 3 मंत्री ले सकते हैं शपथ, राज्यपाल से मिले सीनियर विधायक
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2887534
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार तय, 3 मंत्री ले सकते हैं शपथ, राज्यपाल से मिले सीनियर विधायक

Chhattisgarh Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार होना तय माना जा रहा है, 20 अगस्त को नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सीनियर विधायक को राज्यपाल रमेन डेका का फोन आया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार तय
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार तय

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तय हो गई है. सूत्रों के मुताबिक राजभवन में 20 अगस्त को सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राजभवन में भी हलचल तेज हो गई है. जबकि मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका का मुस्कुराते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा 'अभी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन कुछ तो होने वाला है.' अटकलें इसलिए भी तेज हैं कि क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक अमर अग्रवाल को राज्यपाल का फोन पहुंचा तो दोनों के बीच 15 मिनट तक बातचीत हुई, वहीं विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं, माना जा रहा है कि उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है. यही वजह है कि रायपुर से लेकर दिल्ली तक मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं. 

रायपुर में राज्यपाल से मिले अमर अग्रवाल 

छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर अग्रवाल को राज्यपाल रामेन डेका का फोन पहुंचा, जिसके बाद वह राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे. दोनों के बीच बातचीत भी हुई, इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अमर अग्रवाल भी मंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं. हालांकि अमर अग्रवाल ने राजभवन से निकलने के बाद कहा कि उनकी राज्यपाल से मुलाकात 10 दिन पहले से ही तय थी. वहीं मंत्री बनने एक और प्रबल दावेदार विधायक पुरंदर मिश्रा की भी राज्यपाल से मुलाकात होने की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि पुरंदर मिश्रा ने भी कल राज्यपाल से मुलाकात की थी. जो मंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं. 

रमन सिंह दिल्ली रवाना 

वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं, बताया जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी मुलाकात को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है. यही वजह है कि रायपुर से दिल्ली तक फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है. क्योंकि रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीनियर नेता हैं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान उनकी राय भी मंत्रिमंडल विस्तार में ले सकता है. 

ये विधायक मंत्रीपद की रेस में शामिल 

  • अमर अग्रवाल 
  • अजय चंद्राकर 
  • पुरंदर मिश्रा
  • गजेंद्र यादव
  • राजेश अग्रवाल 
  • गुरु खुशवंत साहेब 
  • लता उसेंडी
  • रेणुका सिंह 
  • राजेश मूणत 

3 मंत्री ले सकते हैं शपथ 

छत्तीसगढ़ में वैसे तो मंत्रिमंडल की रेस में कई विधायक शामिल हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हरियाणा फॉर्मूले के तहत तीन नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिपद की शपथ लेने वाले विधायकों के क्लीयर नाम आज रात या कल सुबह तक सामने आ सकते हैं. चर्चा यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम साय नए मंत्रियों के साथ दिल्ली रवाना हो सकते हैं, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय का का अमेरिका दौरा पहले से तय है. 

राज्यपाल से मिल चुके हैं सीएम साय 

इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने भी राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की थी, क्योंकि सीएम साय को दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है, ऐसे में वह राज्यपाल से समय लेने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि एक मंत्री आरएसएस की पसंद और बाकि दो संगठन की पसंद हो सकते हैं. वहीं विभागों में कोई फेरबदल नहीं होने की संभावना है. पुराने मंत्रियों की कुर्सी सुरक्षित रहेगी और सीएम के पास मौजूद विभागों में से नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाएंगे. सीएम साय 21 अगस्त को विदेश यात्रा पर रवाना होंने वाले हैं, ऐसे में 20 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार होने की अब पूरी संभावना बन चुकी है. 

अभी ऐसा है सीएम साय का मंत्रिमंडल 

  • विष्णुदेव साय-मुख्यमंत्री
  • अरुण साव-उपमुख्यमंत्री 
  • विजय शर्मा-उपमुख्यमंत्री
  • रामविचार नेताम
  • दयालदास बघेल 
  • केदार कश्यप 
  • लखनलाल देवांगन
  • ओपी चौधरी 
  • श्याम बिहारी जायसवाल 
  • टंकराम वर्मा 
  • लक्ष्मी राजवाड़े 

ये भी पढ़ेंः जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की बढ़ीं मुश्किलें,ED ने मांगी 5 दिन की रिमांड

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh cabinet expansionsai cabinet expansionchhattisgarh news

Trending news

mp news
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज? एक क्लिक में पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबर
Archana Tiwari case
अर्चना तिवारी केस में चंबल कनेक्शन! 12 दिन बाद मिला बड़ा सुराग, जल्द खुलेगा राज?
mp news
पैर छुआया, पापा बुलवाया....ग्‍वालियर में दबंगई की हद, युवक को पीट-पीटकर अधमरा किया
cg raipur news
रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम
chhattisgarh mysterious places
छत्तीसगढ़ में मौजूद अनोखी जगहें, मंगल ग्रह के टुकड़े से लेकर स्पंजी जमीन करती हैरान!
bhopal news
DRI की बड़ी कार्रवाई, भोपाल में अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़,7 गिरफ्तार
raigarh news
झूले की सैर करने बैठे लोगों की आसमान में अटकी रही सांसे, डेढ़ घंटे तक चला खौफनाक मंजर
tikamgarh news
प्यार के जाल में फंसाकर बनाया शारीरिक संबंध, अब वीडियो बना मुसीबत, युवती पहुंची थाने
indore news
'दिन में 6 बार वीडियो कॉल करती हैं भाभी', BJP नगर अध्यक्ष का बयान, बोले-महापौर हीरो
mp news
गहरी नींद में सो रही थी महिला, अचानक कमरे से आई चीखने की आवाज, सीन देख घरवाले...
;