Raipur Breaking: छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार, हरियाणा फॉर्मूले पर बनेंगे मंत्री
Raipur Breaking: छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार, हरियाणा फॉर्मूले पर बनेंगे मंत्री

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, लेकिन मुहर नहीं लग पा रही है. अब खबर आ रही है कि 20 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा. इस बार कि लिस्ट हरियाणा फॉर्मूले पर बनी है. 3 नए मंत्री बनाये जा सकते हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 16, 2025, 10:14 AM IST
Chhattisgarh Big News: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, लेकिन मुहर नहीं लग पा रही है. अब खबर आ रही है कि 20 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा. इस बार कि लिस्ट हरियाणा फॉर्मूले पर बनी है. 3 नए मंत्री बनाये जा सकते हैं. क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को साधते हुए होगा मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना है. बनिया फैक्टर की झलक देखने को मिल सकती है. जो नाम सामने आए हैं उनमें भाजपा विधायक गजेंद्र यादव, खुशवंत साहेब, अमर अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा और राजेश मूणत है. इनमें से किसी तीन को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है

