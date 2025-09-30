Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2942757
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

साय कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यागों को बड़ी राहत, स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती

Chhattisgarh News-मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में दिव्यांगजन कल्याण के लिए बकाया राशि चुकाने का निर्णय लिया गया है. साथ ही सरकारी कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन दिए जाने का फैसला लिया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साय कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यागों को बड़ी राहत, स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती

Chhattisgarh Cabinet Meeting-रायपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता महानदी भवन में बैठक हुई. इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए. बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए. जिसमें दिव्यांगजन के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि एकमुश्त चिकाने का फैसला लिया गया है. 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया है. शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय जरूरत पर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. इसी बैठक में वर्तमान में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भी विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव का स्वागत किया गया. साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण भी किया. 

शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा
इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों की अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को देखने हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण देने का फैसला लिया गया है. यह ऋण बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा. वित्त विभाग का आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है. वहीं पात्र बैंक\संस्थाओं से एमओयू करने का प्रारूप भी मंजूर किया गया है. 

दिव्यांगों के हित में बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त-विकास निगम की 24.50 करोड़ रुपए की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का फैसला लिया गया है. यह राशि NDFDC की ओर से राज्य के दिव्यांगों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा और स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण से संबंधित है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीधी भर्ती में नियमों में छूट
स्कूल शिक्षा विभाग में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए नियमों में एक बार के लिए छूट दी गई है. भर्ती नियम 2019 को शिथिल करते हुए, चयन परीक्षा के बयान मेरिट के आधार पर भर्ती की अनुमति दी गई है. यह फैसला दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. 

यह भी पढ़ें-गलतफहमी में न रहें, देश का निजाम बदला और माहौल भी.. विश्वास सारंग ने किसको सुना दिया

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raipur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newscg cabinet meetingraipur news

Trending news

bank holidays in october in 2025
दशहरा, दिवाली...अक्टूबर में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक; देखें छुट्टियों की लिस्ट
vishwas sarang
गलतफहमी में न रहें, देश का निजाम बदला और माहौल भी.. विश्वास सारंग ने किसको सुना दिया
mp news
'बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं' देने का आदेश खत्म, बिना हेलमेट के मिला पेट्रोल, अवधि पूरी
mp news
हादसे बाद गुस्साई भीड़ ने फूंका स्टोन क्रशर, कर्मचारियों पर किया जानलेवा हमला
mp news
न लव जिहाद और न गैंगरेप-हत्या, शादीशुदा युवती की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा, 3 पर केस
indore news
इंदौर में Gen-Z प्रोटेस्ट की थी तैयारी, छात्रों से ऐसे करवाए जा रहे थे फर्जी काम
chhattisgarh news
गरबा पंडाल में घुसे मुस्लिम युवक को रोका, तिलक लगाकर लगवाए माता के जयकारे
Gariaband
रहस्यमयी मंदिर: नवरात्रि में भी बंद रहता है मंदिर, साल में सिर्फ 1 दिन खुलता है कपाट
Katni News
'पागल' कहने पर शुरू हुआ झगड़ा, बौखलाए युवकों ने घर के सामने फेंका बम; इलाके में दहशत
mp news
दिवाली और छठ पर रेलवे का तोहफा, भोपाल मंडल से चलेंगी 5 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें
;