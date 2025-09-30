साय कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यागों को बड़ी राहत, स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती

Chhattisgarh Cabinet Meeting-रायपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता महानदी भवन में बैठक हुई. इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए. बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए. जिसमें दिव्यांगजन के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि एकमुश्त चिकाने का फैसला लिया गया है. 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया है. शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय जरूरत पर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. इसी बैठक में वर्तमान में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भी विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव का स्वागत किया गया. साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण भी किया.

इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों की अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को देखने हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण देने का फैसला लिया गया है. यह ऋण बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा. वित्त विभाग का आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है. वहीं पात्र बैंक\संस्थाओं से एमओयू करने का प्रारूप भी मंजूर किया गया है.

दिव्यांगों के हित में बड़ा फैसला

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त-विकास निगम की 24.50 करोड़ रुपए की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का फैसला लिया गया है. यह राशि NDFDC की ओर से राज्य के दिव्यांगों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा और स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण से संबंधित है.

सीधी भर्ती में नियमों में छूट

स्कूल शिक्षा विभाग में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए नियमों में एक बार के लिए छूट दी गई है. भर्ती नियम 2019 को शिथिल करते हुए, चयन परीक्षा के बयान मेरिट के आधार पर भर्ती की अनुमति दी गई है. यह फैसला दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

