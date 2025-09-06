छत्तीसगढ़ में मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी तक पहुंची पुलिस, जानिए मामला
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी तक पहुंची पुलिस, जानिए मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को धमकी दी गई है. बीजेपी एक कार्यकर्ता ने इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत की गई है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:34 PM IST
छत्तीसगढ़ में मंत्री को मिली धमकी
छत्तीसगढ़ में मंत्री को मिली धमकी

Laxmi Rajwade: छत्तीसगढ़ सरकार में एक मात्र महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को धमकी देने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. इस मामले में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रविंद्र यादव पर कार्रवाई हुई है, जिसकी शिकायत बीजेपी के कार्यकर्ता रवि यादव ने की थी, मामला छत्तीसगढ़ के भटगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसे उसे न्यायालय से जमानत मिल गई है. लेकिन मंत्री को धमकी देने के इस मामले से फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है. 

मंत्री और पति को दी धमकी 

मामला 21 अगस्त की शाम को भटगांव विधानसभा के ग्राम कसकेला का बताया जा रहा है. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रविंद्र यादव और भाजपा कार्यकर्ता  रवि यादव के बीच मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर तीखी बहस हुई थी. रवि यादव का कहना है कि रविंद्र ने उस वक्त मंत्री और उनके पति ठाकुर राजवाड़े को 40 से 50 करोड़ के बड़े घोटाले में फंसाने की धमकी दी थी. इतना ही नहीं उसने दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी. जिसके बाद इस मामले की शिकायत की गई थी. 23 अगस्त को भटगांव थाना प्रभारी सरफराज फिरदौसी की अगुवाई में पुलिस ने रविंद्र यादव के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. 

ये भी पढ़ेंः  बाइक की पूजा कराने गया पुजारी, मंदिर से निकलते ही शुरू हुआ खूनी खेल, कांप उठा गांव

हालांकि आप कार्यकर्ता को कुछ ही दिनों में जमानत मिल गई, लेकिन इस पूरे मामले ने इलाके में सियासी तापमान बढ़ा दिया है. आम आदमी पार्टी ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस प्रकरण के बाद भटगांव और आसपास के इलाकों में राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई है. स्थानीय पुलिस ने स्थिति पर नजर रखते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है. 

साय सरकार में मंत्री 

बता दें कि लक्ष्मी राजवाड़े फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में एक मात्र महिला मंत्री हैं. लेकिन जिस तरह से यह पूरा प्रकरण सामने आया है, उससे सियासत गर्माई हुई है.

ये भी पढ़ेंः CG के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद,पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

Laxmi Rajwadechhattisgarh news

;