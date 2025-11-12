छत्तीसगढ़ में CGMSC का बड़ा एक्शन! 3 दवाएं तीन साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, जानें इनके नाम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन (CGMSC) ने राज्य में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और कठोर कदम उठाया है. गुणवत्ता जांच में कमी पाए जाने के बाद, CGMSC ने तीन दवाओं को तीन साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. ब्लैकलिस्ट की गई दवाओं में कैल्शियम (एलिमेंटल) विद विटामिन D3 टैबलेट्स और एलबेंडाजोल टैबलेट्स शामिल हैं. इन दवाओं की गुणवत्ता में गंभीर कमी पाई गई थी, जिससे इनके इस्तेमाल पर सवाल उठे थे.

छत्तीसगढ़ में तीन दवाइयां 3 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड

दरअसल, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) ने गुणवत्ता में कमी मिलने पर तीन दवाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. इनमें कैल्शियम (एलिमेंटल) विद विटामिन D3 टैबलेट्स और एलबेंडाजोल टैबलेट्स शामिल हैं. इन दवाओं की सप्लाई करने वाली कंपनियां मेसर्स एजी पैरेंटेरल्स और मेसर्स डिवाइन लेबोरेट्रीज प्रा. लि. (वडोदरा) को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है. जांच में दवाओं की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं पाई गई. CGMSC ने साफ किया कि स्वास्थ्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

गुणवत्ता पर उठे सवाल

मेसर्स एजी पैरेंटेरल्स, विलेज गुग्गरवाला, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) द्वारा सप्लाई की गई कैल्शियम (एलिमेंटल) विद विटामिन D3 टैबलेट्स और ऑर्निडाजोल टैबलेट्स की जांच में गंभीर खामियां पाई गईं. ये दवाएं NABL मान्यता प्राप्त सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के दौरान अमानक (Not of Standard Quality – NSQ) घोषित की गईं. इसी तरह मेसर्स डिवाइन लेबोरेट्रीज प्रा. लि., वडोदरा (गुजरात) द्वारा आपूर्ति की गई हेपारिन सोडियम 1000 IU/ml इंजेक्शन IP भी NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं एवं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री (CDL), कोलकाता में जांच के दौरान अमानक पाई गई. गुणवत्ता में कमी मिलने पर इन तीनों दवाइयों को तीन साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.

