इंडिगो पर ₹9000 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने भेजा लीगल नोटिस

CG Civil Society sends legal notice to Indigo: इंडिगो एयरलाइन की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच इंडिगो पर 9000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की गई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया है. नोटिस में फ्लाइट रद्द होने के कारण समेत तमाम बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है.

इंडिगो एयरलाइन को नोटिस जारी

इंडिगो संकट के बीच तमाम यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट की मानें तो चार दिनों के भीतर 3450 से भी अधिक उड़ानों को अचानक से रद्द किया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने एयरलाइन प्रबंधन को कानूनी नोटिस जारी कर कहा कि इंडिगो की वर्तमान में जो स्थिति है, वह यात्रियों के अधिकारों के विरुद्ध है.

नोटिस में कही गई यह बात

नोटिस में कहा गया कि इंडिगो एयरलाइंस ने बिना किसी पूर्व सूचना और कारण बताए हजारों यात्रियों की यात्रा को बाधित किया है. इंडिगो के इस बर्ताव के कारण यात्रियों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि मानसिक कष्ट भी उठाना पड़ा है. इस सबके बीच बुजुर्गों से लेकर बच्चे, महिलाएं, रोगी और व्यवसायियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. इंडिगो का यह कृत्य भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, विमानन नियम तथा डीजीसीए (DGCA) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है.

यात्रियों को मिले दस गुना मुआवजा

नोटिस में आगे कहा गया कि प्रभावित यात्रियों को पांच दिन के भीतर उनके टिकट का कम से कम दस गुना मुआवजा, होटल, वैकल्पिक यात्रा, चिकित्सा खर्च जैसे सभी नुकसानों का पूरा खर्च अदा करे. नोटिस में लिखा गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पीड़ित यात्रियों की ओर से इस मामले में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को शिकायत भेजी है. इंडिगो एयरलाइन पर ₹9000 करोड़ का जुर्माना लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है. अगर एयरलाइन इस नोटिस के बाद भी मुआवजा नहीं जारी करती, तो सोसाइटी प्रभावित यात्रियों के साथ कानूनी कार्रवाई करेगी.

