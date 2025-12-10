Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3035950
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

इंडिगो पर ₹9000 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने भेजा लीगल नोटिस

CG News: इंडिगो संकट के बीच छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से शिकायत कर इंडिगो पर 9000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की गई है

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

indigo airline
indigo airline

CG Civil Society sends legal notice to Indigo: इंडिगो एयरलाइन की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच इंडिगो पर 9000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की गई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया है. नोटिस में फ्लाइट रद्द होने के कारण समेत तमाम बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है.

इंडिगो एयरलाइन को नोटिस जारी 
इंडिगो संकट के बीच तमाम यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट की मानें तो चार दिनों के भीतर 3450 से भी अधिक उड़ानों को अचानक से रद्द किया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने एयरलाइन प्रबंधन को कानूनी नोटिस जारी कर कहा कि इंडिगो की वर्तमान में जो स्थिति है, वह यात्रियों के अधिकारों के विरुद्ध है.

नोटिस में कही गई यह बात 
नोटिस में कहा गया कि इंडिगो एयरलाइंस ने बिना किसी पूर्व सूचना और कारण बताए हजारों यात्रियों की यात्रा को बाधित किया है. इंडिगो के इस बर्ताव के कारण यात्रियों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि मानसिक कष्ट भी उठाना पड़ा है. इस सबके बीच बुजुर्गों से लेकर बच्चे, महिलाएं, रोगी और व्यवसायियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. इंडिगो का यह कृत्य भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, विमानन नियम तथा डीजीसीए (DGCA) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यात्रियों को मिले दस गुना मुआवजा 
नोटिस में आगे कहा गया कि प्रभावित यात्रियों को पांच दिन के भीतर उनके टिकट का कम से कम दस गुना मुआवजा, होटल, वैकल्पिक यात्रा, चिकित्सा खर्च जैसे सभी नुकसानों का पूरा खर्च अदा करे. नोटिस में लिखा गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पीड़ित यात्रियों की ओर से इस मामले में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को शिकायत भेजी है. इंडिगो एयरलाइन पर ₹9000 करोड़ का जुर्माना लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है. अगर एयरलाइन इस नोटिस के बाद भी मुआवजा नहीं जारी करती, तो सोसाइटी प्रभावित यात्रियों के साथ कानूनी कार्रवाई करेगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

indigo news

Trending news

bhind news
भिंड में भीषण हादसा, नहर में ट्रैक्टर गिरने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत
ujjain news
उज्जैन में इंस्टाग्राम रील बनाकर युवक ने दी जान, खुद रिकॉर्ड किया वीडियो,क्या थी वजह
Mandsaur News
12वीं टॉपर को फर्जी अफीम केस में फंसाया, SP ने कुबूल की गलती, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
bhopal news
भोपाल में 2 बांग्लादेशी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर हुए फरार, पुलिस कर रही तलाश
bhopal news
शादी की चाह में कहीं आप न फंस जाए जाल में, एक्टिव हुआ शादी कराने वाला गिरोह
raipur news
रायपुर पुलिस में आधी रात फेरबदल, 9 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, कई थानेदार लाइन अटैच
khajuraho news
फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत पर उबला गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग; ADM ने खाई मां कसम तब...
mp news
रोया, भागा, और वैन पर कूदा! आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी अटकी तो बेकाबू हुआ युवक
mp news
उज्जैन संभाग बना हर घर जल योजना में प्रदेश में नंबर-1, लाखों घरों तक पहुंचा कनेक्शन
khandwa news
सानिया बनी सती! मंदिर में रचाई शादी, पारिवारिक विरोध के बावजूद नहीं बदला निर्णय