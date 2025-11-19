छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत...अब 200 यूनिट बिजली का बिल होगा आधा, लेकिन कब तक?

Half Electricity Bill Yojana: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण घोषणा की है. नई व्यवस्था के तहत राज्य के उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट तक बिजली खपत पर हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा. यह निर्णय विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा क्योंकि इससे सीधे तौर पर 42 लाख उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में कमी आएगी.

छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत

दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 'हाफ बिजली बिल योजना' का विस्तार किया है. अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत पर आधे बिल का लाभ मिलेगा. यह फैसला राज्य के 42 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को तत्काल और सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाएगा.

अब 200 यूनिट बिजली का बिल होगा आधा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 200 से 400 यूनिट बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक साल तक 200 यूनिट तक हाफ बिल सुविधा का लाभ मिलेगा. यह कदम मध्यम वर्गीय परिवारों को भी पर्याप्त राहत प्रदान करेगा. इस एक साल की अवधि में उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी

इसी दिशा में सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को और मजबूत करते हुए सोलर प्लांट लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है. 1 से 2 किलोवॉट तक के सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को 15,000 से 30,000 रुपये तक अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी. इससे लोगों को न केवल बिजली खर्च में कमी मिलेगी, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा.

