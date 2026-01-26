Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3087039
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

दिल्ली में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी बैठक, भूपेश बघेल-दीपक बैज होंगे शामिल, होंगे बड़े फैसले!

Chhattisgarh Congress Meeting: छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक सोमवार को दिल्ली में होने वाली है. जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज और भूपेश बघेल भी शामिल होंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक
छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक

Chhattisgarh News: दिल्ली में सोमवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होगी. जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के सीनियर नेता, पदाधिकारी भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में कई अहम नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें नए नेताओं की तैनाती की गई है. बैठक में शामिल होने के लिए भूपेश बघेल और दीपक बैज दिल्ली रवाना हो गए हैं. 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन पर फोकस 

कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर फोकस है. इसलिए हाल ही में पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियु्क्तियां की गई थी, उसके बाद दूसरी नियुक्तियां की गई थी. ऐसे में सोमवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली पार्टी की बैठक की अहम मानी जा रही है. इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जिसमें कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल होंगे. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज के साथ-साथ कई और नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के आने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ऐसे में आज की बैठक में आने वाले समय की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी. आलाकमान की तरफ से मिले निर्देशों को पूरा करना पार्टी का सबसे ज्यादा अहम है. इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी गंभीरता हर फैसले को लागू कर रही है. राजनीतिक दृष्टि  से आज की बैठक काफी अहम है, क्योंकि इस बैठक में भविष्य की दिशा तय होगी. 

बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में अहम नियुक्तियां कर दी हैं, ऐसे में पार्टी अब बीजेपी सरकार के घेरने के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने पर फोकस कर रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है. इसके अलावा मनरेगा योजना को लेकर चल रहे कामों की भी समीक्षा भी होगी. 

ये भी पढे़ंः अश्लील सीडी कांड में भूपेश बघेल को बड़ा झटका, सेशन कोर्ट ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

chhattisgarh congress meetingchhattisgarh news

Trending news

Mohan Yadav
MP में 50 मेडिकल कॉलेज, भोपाल स्पोर्ट्स हब... CM मोहन यादव के भाषण की 15 बड़ी बातें
Republic Day
गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी' की सौगात, ग्वालियर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 9 कैदी...
Korba News
देह व्यापार का अड्डा बना रिहायशी मकान! 5 युवतियां और 3 युवक संदिग्ध हालत में पकड़ाए
Korba News
अंतिम संस्कार में गया था परिवार, पीछे से रिटायर्ड ASI के घर हुई लाखों की चोरी...
gwalior news
ग्वालियर कोर्ट का बड़ा फैसला: दुष्कर्म के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा, सिर्फ 8 महीने
Mohan Yadav
गणतंत्र दिवस पर मोहन यादव ने रचा इतिहास, शिप्रा तट पर पहली बार CM ने फहराया तिरंगा
Republic Day
छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मी वीरता पदक-10 सराहनीय सेवा पदक से होंगे सम्मानित
Mohan Yadav
मोहन यादव ने दिव्यांग बच्चों को किया दुलार, बोले- साहस से भरे संसार से जुड़ने आया
Mohan Yadav
उज्जैन आने वाले सभी रोड होंगे 4 लेन और 6 लेन, CM ने किया ऐलान; एक नई सड़क भी बनेगी
Mohan Yadav
उज्जैन में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स... CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण