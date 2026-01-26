दिल्ली में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी बैठक, भूपेश बघेल-दीपक बैज होंगे शामिल, होंगे बड़े फैसले!

Chhattisgarh Congress Meeting: छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक सोमवार को दिल्ली में होने वाली है. जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज और भूपेश बघेल भी शामिल होंगे.
Trending Photos
Chhattisgarh News: दिल्ली में सोमवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होगी. जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के सीनियर नेता, पदाधिकारी भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में कई अहम नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें नए नेताओं की तैनाती की गई है. बैठक में शामिल होने के लिए भूपेश बघेल और दीपक बैज दिल्ली रवाना हो गए हैं.
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन पर फोकस
कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर फोकस है. इसलिए हाल ही में पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियु्क्तियां की गई थी, उसके बाद दूसरी नियुक्तियां की गई थी. ऐसे में सोमवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली पार्टी की बैठक की अहम मानी जा रही है. इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जिसमें कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल होंगे. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज के साथ-साथ कई और नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के आने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी.
पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ऐसे में आज की बैठक में आने वाले समय की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी. आलाकमान की तरफ से मिले निर्देशों को पूरा करना पार्टी का सबसे ज्यादा अहम है. इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी गंभीरता हर फैसले को लागू कर रही है. राजनीतिक दृष्टि से आज की बैठक काफी अहम है, क्योंकि इस बैठक में भविष्य की दिशा तय होगी.
बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में अहम नियुक्तियां कर दी हैं, ऐसे में पार्टी अब बीजेपी सरकार के घेरने के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने पर फोकस कर रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है. इसके अलावा मनरेगा योजना को लेकर चल रहे कामों की भी समीक्षा भी होगी.
ये भी पढे़ंः अश्लील सीडी कांड में भूपेश बघेल को बड़ा झटका, सेशन कोर्ट ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!