विकसित छत्तीसगढ़ की रखी आधारशिला, डिप्टी सीएम अरुण साव ने गिनाईं साय सरकार की 2 साल की उपलब्धियां

Emerging Chhattisgarh Conclave-Zee MPCG के Emerging Chhattisgarh के मंच पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से अटल जी के बनाए राज्य को हम संवारने का काम कर रहे हैं. इसी लिए हमने संकल्प के साथ सरकार की शुरुआत की है. ये दो साल वास्तव में विकसित छत्तीसगढ़ के विकास की आधारशिला हैं. दो सालों में हम राज्य को कहां लेकर गए हैं, यह एक आधार है. उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के आधार पर सरकार बनी और मोदी की गारंटी को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है.

कांग्रेस सरकार में शहरों की दुर्दशा

वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, पीएसी घोटाले पर कार्रवाई, भर्तियों में पारदर्शिता और कृषि-हीन परिवारों को मानदेय देने जैसे मामलों पर सरकार ने ठोस काम किया है. हम एक तरफ अपने वादों को निभाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान शहरों की दुर्दशा हो चुकी थी, जबकि अब हमने स्वच्छ और सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में काम किया है.

10 हजार करोड़ की सड़कों का निर्माण

हमने शहरों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है. हमारा प्रयास रहा है कि हमारे शहर स्वच्छता क्षेत्र और मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ें. उन्होंने कहा कि राज्य के चारों ओर सड़कें बनी हैं. पूरे प्रदेश में सड़कों के गड्ढे लगभग समाप्त हो गए हैं. आज तेज गति से सड़कों का काम चल रहा है. 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. आज राज्य में पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है. राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं पर काम किया जा रहा है.

'भारत माला, विकास के लिए बड़ी रेखा'

भारत माला, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी रेखा है. सड़कें विकास को भी गढ़ती हैं. सड़कों से शिक्षा, उद्योग और व्यापार के अवसर खुलते हैं. विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सड़कों के माध्यम से नए अवसर पैदा होते हैं. पहले जमीन को टुकड़ों में बांटने का सिलसिला चलता था, जिसके लिए गाइडलाइन में परिवर्तन किया गया था.

ऑनलाइन सिस्टम से सड़कों की मॉनिटरिंग

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बरसात से पहले ही सभी खराब सड़कों को चिन्हित कर लिया गया था. हमने यह सुनिश्चित किया है कि यदि किसी सड़क की मरम्मत गुणवत्ताहीन पाई गई, तो कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा. इसके अलावा, यदि किसी भी सड़क पर गड्ढा बनता है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर भरने के निर्देश दिए गए हैं. इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से सड़कों की मॉनिटरिंग की जाएगी. कोई भी व्यक्ति यदि सड़क की फोटो खींचकर भेजता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. यह सभी कार्य ऑनलाइन सिस्टम के जरिए किए जाएंगे.

'विपक्ष का काम सवाल करना'

डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि विपक्ष का काम सवाल करना है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में काम कर रहे हैं. गांव के सबसे नीचे पायदान से लेकर सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं. अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी नेता के हाथ में राज्य की कमान है. साय विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम कर रहे हैं.

