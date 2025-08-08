Raipur Breaking News: छत्तीसगढ़ ड्रग्स केस में IB-NCB की जांच तेज, पाकिस्तान से जुड़े हैं इसके तार

Pakistan Raipur Drugs Network: पाकिस्तान से आए ड्रग्स केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. भारत में पंजाब के रास्ते सप्लाई हो रहे ड्रग्स मामले की कमान अब सेंट्रल आईबी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट न संभाल ली है. सेंट्रल एजेंसियां पाकिस्तानी ड्रग्स केस के तार तलाशने में जुटीं हुई है. इससे पहले रायपुर पुलिस ने 4 अगस्त को 9 लोगों को गिरफ्तार किया था जहां गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक करोड़ से अधिक का पाकिस्तानी ड्रग्स जब्त किया था.

क्या है पाकिस्तान ड्रग्स मामला

दरअसल, 4 अगस्त को रायपुर पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था. यहां पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते भारत में ड्रग्स सिप्लाई किए जा रहे थे. इस पूरे नेटवर्क में शामिल 9 लोगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वहीं इस पूरे ड्रग्स नेटवर्किंग का मुख्य सरगना रायपुर का सुवित श्रीवास्तव बताया गया, जो रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अपने घर से ही ड्रग्स के इस पूरे जंजाल को संभालता था. अब इस केस में सेंट्रल IB और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एंट्री कर मामले की जांच शुरू कर दी है जिसके बाद से इस ड्रग्स केस से जुड़े और तार खंगाले जाएंगे.

सेंट्रल एजेंसियों ने की पूछताछ

केस की जांच कर रहे IB और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने टिकरापारा थाना में पकड़े गए ड्रग्स तस्करों से पूछताछ की है. वहीं रायपुर पुलिस ने इससे पहले केस के मुख्य आरोपी, पंजाब के लवजीत सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा थाने में कई धाराओं में FIR भी दर्ज की जा चुकी है. आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपये की 412 ग्राम हेरोइन जब्त की गई थी. जिसे पंजाब के रास्त भारत के अलग-अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था.

ऐसे की जाती थी ड्रग्स की सप्लाई

ड्रग्स तस्कर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल करते थे. इंटरनेशनल नंबरों से इंटरनेट कॉलिंग कर अपना काला धंधा जारी रखते थे. इतना ही नहीं तस्कर विडियो और लोकेशन शेयर शेयर कर अपने ग्राहकों को हेरोइन जारी करवाते थे. शुरुआती जांच में पुलिस ने करोड़ों के ट्रांजेक्शन का खुलासा किया वहीं अब IB और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की एंट्री से अस मामले की तेह तक जांट की जा रही है. वहीं कोर्ट ने 11 अगस्त तक मुख्य आरोपी मुख्य आरोपी लवजीत सिंह उर्फ बंटी, सुवित श्रीवास्तव और सैफ चीला की रिमांड बढ़ा दी है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

रिपोर्ट: राजेश निलशाद, Z मीडिया, रायपुर