Raipur Breaking News: छत्तीसगढ़ ड्रग्स केस में IB-NCB की जांच तेज, पाकिस्तान से जुड़े हैं इसके तार
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2871975
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

Raipur Breaking News: छत्तीसगढ़ ड्रग्स केस में IB-NCB की जांच तेज, पाकिस्तान से जुड़े हैं इसके तार

CG News: पाकिस्तान से आए ड्रग्स केस में सेंट्रल आईबी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एंट्री की है. सेंट्रल एजेंसियों ने पाकिस्तानी ड्रग्स केस में शमिल सभी आरोपियों से पूछताछ की है वहीं इस केस में रायपुर से जुड़े तार भी सुलझाए जा रहे हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

raipur drugs supply
raipur drugs supply

Pakistan Raipur Drugs Network: पाकिस्तान से आए ड्रग्स केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. भारत में पंजाब के रास्ते  सप्लाई हो रहे ड्रग्स मामले की कमान अब सेंट्रल आईबी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट न संभाल ली है. सेंट्रल एजेंसियां पाकिस्तानी ड्रग्स केस के तार तलाशने में जुटीं हुई है. इससे पहले रायपुर पुलिस ने 4 अगस्त को 9 लोगों को गिरफ्तार किया था जहां गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक करोड़ से अधिक का पाकिस्तानी ड्रग्स जब्त किया था. 

क्या है पाकिस्तान ड्रग्स मामला
दरअसल, 4 अगस्त को रायपुर पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था. यहां पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते भारत में ड्रग्स सिप्लाई किए जा रहे थे. इस पूरे नेटवर्क में शामिल 9 लोगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वहीं इस पूरे ड्रग्स नेटवर्किंग का मुख्य सरगना रायपुर का सुवित श्रीवास्तव बताया गया, जो रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अपने घर से ही ड्रग्स के इस पूरे जंजाल को संभालता था. अब इस केस में सेंट्रल IB और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एंट्री कर मामले की जांच शुरू कर दी है जिसके बाद से इस ड्रग्स केस से जुड़े और तार खंगाले जाएंगे.

सेंट्रल एजेंसियों ने की पूछताछ
केस की जांच कर रहे IB और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने टिकरापारा थाना में पकड़े गए ड्रग्स तस्करों से पूछताछ की है. वहीं रायपुर पुलिस ने इससे पहले केस के मुख्य आरोपी, पंजाब के लवजीत सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा थाने में कई धाराओं में FIR भी दर्ज की जा चुकी है. आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपये की 412 ग्राम हेरोइन जब्त की गई थी. जिसे पंजाब के रास्त भारत के अलग-अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था.

ऐसे की जाती थी ड्रग्स की सप्लाई 
ड्रग्स तस्कर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल करते थे. इंटरनेशनल नंबरों से इंटरनेट कॉलिंग कर अपना काला धंधा जारी रखते थे. इतना ही नहीं तस्कर  विडियो और लोकेशन शेयर शेयर कर अपने ग्राहकों को हेरोइन जारी करवाते थे. शुरुआती जांच में पुलिस ने करोड़ों के ट्रांजेक्शन का खुलासा किया वहीं अब IB और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की एंट्री से अस मामले की तेह तक जांट की जा रही है. वहीं कोर्ट ने 11 अगस्त तक मुख्य आरोपी मुख्य आरोपी लवजीत सिंह उर्फ बंटी, सुवित श्रीवास्तव और सैफ चीला की रिमांड बढ़ा दी है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

रिपोर्ट: राजेश निलशाद, Z  मीडिया, रायपुर

TAGS

cg raipur news

Trending news

Seoni Road Accident
सिवनी में दर्दनाक हादसा! बनारस से आ रहे कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा,2 की मौत,11 घायल
ujjain news
इस महीने में 4 दिन की लगातार छुट्टी, उज्जैन के लोगों की खूब रहेगी मौज, देखें लिस्ट
mp top news
एमपी-छत्तीसगढ़ की हर बड़ी हलचल पर नजर, सिर्फ एक क्लिक में पढ़ें टॉप न्यूज
gwalior news
नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को कुचला, PCR से 200 मीटर दूर का मामला
indore news
इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी!बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी पकड़ाए
sehore news
सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' क्यों था? जानिए इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास
mp news
सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी
cg mausam update
छत्तीसगढ़ में गरज रहें काले बादल, गिरेगा 1-2 डिग्री पारा; जानें अपने शहर का हाल
mp news
PM जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा घोटाला,ग्वालियर में जिंदा लोगों को मृत बताकर ठगी
mp news
चोरी के शक में युवक की डंडों से पिटाई, जेब से निकली दो रोटी और नमक, कांप गए लोग
;