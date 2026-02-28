किसानों को होली का गिफ्ट: खातों में ट्रांसफर होंगे 10324 करोड़ रुपए, शनिवार को मिलेगी सौगात

Chhattisgarh Farmers News: छत्तीसगढ़ के किसानों को होली से पहले ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है. सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को किसानों को खाते में उन्नत कृषि योजना के तहत 10 हजार 324 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं. राज्य के 25 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है. यह धान की अंतर राशि है, जिसका सीधा भुगतान किसानों के खातों में किया जा रहा है. यह किसान सम्मेलन बिलासपुर के बिल्हा में आयोजित किया जा रहा है. बिलासपुर जिले के 1 लाख 25 हजार 352 से ज्यादा किसानों को 494.38 करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है.

सीएम विष्णुदेव साय देंगे सौगात

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा 'होली से पहले अन्नदाताओं को सुशासन सरकार का बड़ा उपहार मिलने वाला है. छत्तीसगढ़ के 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में आज धान की अंतर राशि का सीधा भुगतान किया जा रहा है. 10 हजार करोड़ से अधिक की यह राशि किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. त्योहारों की खुशियों से पहले आर्थिक सशक्तिकरण का यह संकल्प सुनिश्चित करेगा कि इस बार अन्नदाताओं की होली समृद्धि के रंगों से सराबोर हो.' सीएम साय 263 करोड़ 16 लाख 81 हजार रुपए के 89 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ में धान की बंपर खरीदी

छत्तीसगढ़ में इस साल धान की बंपर खरीदी हुई है. सरकार ने छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 141 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की है. सरकार ने इस बार 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी शुरू की थी, जहां 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी हुई थी. 25 लाख से ज्यादा किसानों ने इस बार अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा है. जिसके लिए किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करवाया था. ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को किसानों को खाते में धान की अंतर राशि जो 10 हजार करोड़ से ज्यादा है, उसे ट्रांसफर करने वाले हैं.

बिलासपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम

सीएम विष्णुदेव साय का कार्यक्रम बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित किया जा रहा है. ऐसे में बिलासपुर जिले को भी आज कई बड़ी सौगातें मिल सकती है. बिलासपुर जिले में 263.16 करोड़ के 89 विकास कार्य शुरू होंगे. जबकि सीएम विष्णुदेव साय जिले को कई और बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः CG में हर दिन बदल रहा मौसम, रायपुर से बिलासपुर तक चढ़े सूरज के तेवर, पारा 35 पार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!