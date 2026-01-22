फ्लैट पर खून के निशान..टूटी हुई कुंडी, फिल्म निर्माता मोहित साहू पर गर्लफ्रेंड को बेरहमी से पीटने का आरोप; लहुलुहान हालात में थाने पहुंची पीड़िता

Chattisgarh Director Assult Girlfriend: छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से इस समय हैरान करने वाली खबर सामने आई है. फिल्म निर्माता और डायरेक्टर मोहित साहू पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट का आरोप लगा है. पीड़िता ने लहुलुहान हालात में थाने पहुंच खुद इस घटना की शिकायत की है. मारपीट की वजह से पीड़िता के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मोहित साहू पर मारपीट का आरोप

मामला रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटागांव स्थित सिल्वर ओक अपार्टमेंट के ब्लॉक-410 का है. यहां छॉलीवुड इंडस्ट्री के फिल्म निर्माता ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेरहमी से मारपीट की है. गर्लफ्रेंड ने मोहित पर आरोप लगाया है कि उसने पहले उज्जैन जाकर मुझसे शादी रचाई लेकिन अब अपनी दूसरी शादी होने की बात कहकर मुकर गया. पीड़िता ने जब इस बात का विरोध किया तो मोहित ने बर्बता से उसे पीटा जिसकी वजह से उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आईं हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

फिल्म निर्माता और उसकी गर्लफ्रेंड की मारपीटा का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरु की. जांच के दौरान फ्लैट के अंदर खून के निशान और टूटी हुई कुंडी मिली है. फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है जहां उसका इलाज जारी है.

निर्माता ने मांगी थी माफी

बताया गया कि मारपीट के घटना के दौरान कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड और स्थानीय रहवासी घटनास्थल पर पहुंचे. मामले को अंदर निपाटने के लिए मोहित ने सुरक्षाकर्मियों के पैर छुए और माफी मांगी ताकी मामला अंदर ही निपट जाए. फिलहाल मोहित साहू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पुलिस भी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है.

