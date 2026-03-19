छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण बिल पर घनासान, विपक्ष का सदन से वॉकआउट, गृहमंत्री बोले-SC ने नहीं लगाया कोई स्टे

Chhattisgarh Freedom of Religion Bill 2026: गुरूवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया. इसे विधेयक का मुख्या उद्देश्य बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना बताया जा रहा है. सरकार का कहना है कि यह बिल धार्मिक स्वतंत्राता की रक्षा और अवैध धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए लिया गया है. चर्चा पूरी होने के बाद इसे सदन में पारित किया जाएगा.

वहीं विपक्ष ने इस पर कड़ी विरोध जताया और इसए संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया. विपक्ष का आरोप है कि ऐसे मामलों पर पहले से ही सप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है, इसलिए विधानसभा में इस पर चर्चा उचित नहीं है.

विपक्ष ने जताई आपत्ति

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब इसी विषय पर मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, तब नया कानून लाने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय विधानसभा की प्रवर समिति (Select Committe) को सौंपा जाए, ताकि इस पर विस्तृत और गहन चर्चा हो सके. महंत का मानना है कि समिति के माध्यम से सभी पक्षों कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक पहलुओं का बेहतर तरीके से परीक्षण किया जा सकता है, जिससे एक संतुलित और प्रभावी निर्णय लिया जा सके.

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गृहमंत्री का जवाब

विपक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई स्टे नहीं लगाई गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि राज्य सरकारें इस विषय पर नया कानून नहीं बना सकतीं. गृह मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने को लेकर सदस्यों में फीडबैक लिया है. विजय शर्मा ने आगे कहा कि सरकार ने इस विधेयक को एक चयन समिति के पास भेजने के प्रस्ताव पर भी राय मांगी है और सभी सदस्यों से आग्रह किया क वे इस विधेयक पर आम सहमति बनाकर आगे बढ़ें.

विपक्ष ने कार्यवाही का किया बहिष्कार

नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद विपक्ष भड़क उठा. विरोध स्वरूप विपक्षी विधायकों ने सदन की पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए.

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