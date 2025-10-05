Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2948451
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल हाईवे सुरंग बनकर तैयार, पलक झपकते ही रायपुर से विशाखापट्टनम पहुंच सकेंगे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ को पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल मिला है, जिसका निर्माण कार्य सिर्फ एक साल में पूरा हो गया है. यह टनल 2.79 किलोमीटर लंबी है और रायपुर–विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का हिस्सा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल हाईवे सुरंग बनकर तैयार, पलक झपकते ही रायपुर से विशाखापट्टनम पहुंच सकेंगे

Chhattisgarh Tunnel Construction: छत्तीसगढ़ को अपना पहला राष्ट्रीय राजमार्ग एक आधुनिक 2.79 किलोमीटर लंबी सुरंग मिल गई है. इस सुरंग का निर्माण मात्र एक वर्ष के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ. 2.79 किलोमीटर लंबी यह सुरंग रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का हिस्सा है और इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अभनपुर परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: गुरु घासीदास बाबा के आदर्शों पर चलकर बनाएंगे विकसित छत्तीसगढ़, CM विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा

 

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल हाईवे सुरंग बनकर तैयार
दरअसल, छत्तीसगढ़ को अपनी पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग मिल गई है, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाएगी. इसका निर्माण कार्य मात्र एक वर्ष में पूरा हुआ. यह सुरंग 2.79 किलोमीटर लंबी है. यह 2.79 किलोमीटर लंबी सुरंग रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा NH-130CD का हिस्सा है, जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अभनपुर परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा किया जा रहा है. पूरी तरह से बनकर तैयार होने पर यह ट्विन ट्यूब सुरंग रायपुर से विशाखापत्तनम तक यात्रा के समय को काफी कम कर देगी.  इससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क मजबूत होगा.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ से यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकट की मारामारी, इस तारीख तक रहेगी लंबी वेटिंग

 

जन-जीवन को जोड़ने वाली उम्मीदों की राह
सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा कि 'पहाड़ों के पार अब उम्मीदों की राह बनी!  सिर्फ 12 महीनों में NHAI ने छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग (लेफ्ट हैंड साइड) का निर्माण कर विकास की नई मिसाल पेश की है. यह केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धि नहीं, बल्कि जन-जीवन को जोड़ने वाली उम्मीदों की राह है।2.79 किमी लंबी यह सुरंग रायपुर–विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का हिस्सा है, जो अब छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच रोज़गार, व्यापार और मानवीय संबंधों को और मज़बूती देगी. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी एवं NHAI टीम को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए धन्यवाद. यह “समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़” के हमारे विज़न की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.'

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

mp news
11 बच्चों की मौत के बाद MP में बड़ा एक्शन, जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार
durg news
पहले प्यार में फंसाया, फिर AI से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी,पुलिस ने सिखाया
mp news
भांग श्रृंगार गिरने के बाद गहराया विवाद, महाकाल के पुजारी जाएंगे कोर्ट, जानिए मामला
mp news
पैसों का लेन-देन बना हैवानियत की वजह, युवक को पीटा... निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया
mp news
बस ड्राइवर की बेटी ने देश में किया टॉप! PM मोदी ने किया सम्मानित, CM ने दी बधाई
mp news
'कलेक्टर CM को नहीं मानती हैं', कांग्रेस विधायक ने कार्यशैली पर उठाए सवाल, लगाए आरोप
mp news
नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जुलूस ने लगाया जाम, कई घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस
chhattisgarh news
सराफा कारोबारी की कनपटी पर अड़ाई गन, फिर सुंघाई बेहोशी की दवा, लूटी 86 किलो चांदी
MP Weather Update
विदाई से पहले मानसून ने इंदौर को भिगोया,टूटा 10 साल का रिकॉर्ड,मौसम ने लिया यू-टर्न
mp news
'विजयवर्गीय राजनीति के रावण', कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा हमला, लगाए आरोप
;