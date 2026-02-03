छत्तीसगढ़ को मिला पहला अंतरिक्ष केंद्र, सैटेलाइट निर्माण से लेकर ट्रैकिंग तक, अब सब कुछ रायपुर में

Raipur News: आज छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि राज्य को अपना पहला अंतरिक्ष केंद्र (स्पेस सेंटर) मिल रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर में स्थित इस सेंटर का शुभारंभ करेंगे. यह सेंटर न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे मध्य भारत क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा. इस खास मौके पर गगनयान मिशन के हीरो और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहेंगे.

शुभांशु शुक्ला आएंगे छत्तीसगढ़

यह अंतरिक्ष सेंटर सिर्फ़ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में जाने का एक बड़ा गेटवे है. इसमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट के निर्माण, कड़ी टेस्टिंग और ट्रैकिंग के लिए वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है. इस इवेंट की सबसे खास बात गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का आना है. वह छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान के रोमांच और चुनौतियों के बारे में बताएंगे, जिससे अगली पीढ़ी को इस फील्ड में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी.

सीएम साय करेंगे अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ

यह प्रदेश में पहली बार होगा कि छात्र रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे और सैटेलाइट भी बना पाएंगे. वे अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को ट्रैक भी कर पाएंगे और उनसे डेटा इकट्ठा कर पाएंगे. राज्य सरकार ने इसी मकसद से "प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी" (स्पेस कंपेनियन प्रोजेक्ट) नाम की एक महत्वाकांक्षी रिसर्च परीक्षण भी शुरू की है. इस प्रोजेक्ट के तहत, छात्रों को न सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान मिलेगा, बल्कि अंतरिक्ष रिसर्च में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी. इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 फरवरी को सुबह 10 बजे नवा रायपुर में लॉन्च करेंगे.

सैटेलाइट निर्माण से लेकर ट्रैकिंग तक की सुविधा

यह कदम छत्तीसगढ़ को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ज़रूरी है. इससे राज्य में स्टार्टअप, रिसर्च स्कॉलर्स और वैज्ञानिकों के लिए नए मौके खुलेंगे. अब छत्तीसगढ़ के टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपने घरों में आराम से सैटेलाइट बनाने और डेटा एनालिसिस जैसी मुश्किल प्रोसेस सीख पाएंगे. यह पहल भविष्य में छत्तीसगढ़ को भारत के महत्वपूर्ण स्पेस टेक्नोलॉजी हब में से एक बनाएगी. खास बात ये है कि अब नवा रायपुर में सैटेलाइट निर्माण, टेस्टिंग और ट्रैकिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

