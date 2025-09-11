छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, जानिए अब कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं

School Time Changed in Chhattisgarh: सर्दियां आने से पहले ही छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए दिशानिर्देश पालन करने की सलाह दी है. हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए जारी हुए नए समय के अनुसार अब हर शनिवार की सुबह कक्षाएं 7:30 बजे से संचालित होंगी.

स्कूल टाइमिंग में किया गया बदलाव

छत्तीसगढ़ के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. ऐसा पहली बार है जब प्रदेश में शनिवार को कक्षाएं 7:30 बजे से संचालित होंगी. समय के बदलाव के लिए शिक्षा संगठनों द्वारा शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया था जिसके बाद से विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है.

कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं

छत्तीसगढ़ के वे स्कूल जो सिर्फ एक पाली में लगते हैं, शनिवार से वे सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह11:30 बजे तक संचालित होंगे. शिक्षा विभाग का ये आदेश प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए जारी किया गया है. इससे पहले शनिवार को कक्षाएं सुबह 10 बजे से लगा करती थी. अब शनिवार के दिन हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों को ढाई घंटे पहले स्कूल जाना पड़ेगा.

बाकी कक्षाओं का समय

वहीं प्रदेश के दो पाली वाले स्कूलों में कक्षाएं 7:30 से 4 बजे तक संचालित होंगी. इस दौरान पहली पाली में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों की कक्षा लगेगी वहीं 12 बजे से प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक के स्कूल संचालित होंगे. साधारण शब्दों में कहे तो शनिवार के दिन एक पाली वाली शालाएं सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी वहीं दो पाली वाली शालाएं सुबह 7:30 बजे से 4 बजे तक संचालित की जाएंगी.

