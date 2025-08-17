छत्तीसगढ़ सरकार अब हर पांच साल में बढ़ाएगी पेंशन, इन लोगों को मिलेगा फायदा
छत्तीसगढ़ सरकार अब हर पांच साल में बढ़ाएगी पेंशन, इन लोगों को मिलेगा फायदा

CG News: छत्तीसगढ़ पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज है. पेंशनधारकों को अब हर पांच साल में बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी. इसके लिए उम्र सीमा 80 प्लस रखी गई है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 17, 2025, 05:37 PM IST
Good News for CG Pensioners: छत्तीसगढ़ के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है. छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला लिया है. यानी राज्य सरकार की ओर से पेंशन पाने वालों को अब एक्सट्रा पेंशन जारी किया जाएगा. सरकार के इस फैसले का लाभ 80 से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को ही मिलेगा. मूल पेंशन के अलावा 20-100 प्रतिशत तक  एक्सट्रा पेंशन दिया जाएगा.

पेंशन राशि में बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य रे वरिष्ठ नागरिकों के हित में फैसला लिया है. फैसले के तहत 80 से अधिक उम्र के लोगों को जारी की जा रही पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है. इसके लिए वित्त विभाग ने सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों और बैंकों को फैसले का पालन करने का निर्देश दिया है. उम्मीद है कि सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों बुजुर्गों का जीवनयापन और सरल हो पाएगा.

पेंशन राशि में इतनी वृद्धी
इस निर्णय के तहत मौजूदा पेंशन राशि में 20-100 प्रतिशत की वृद्धी का जा रही है. 80 से 85 साल वाले बुजुर्ग पेंशनधारक को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत मिलेगा. 85 से 90 साल वाले बुजुर्ग पेंशनधारक को मूल पेंशन का 30 प्रतिशत मिलेगा. 90 से 95 साल वाले बुजुर्ग पेंशनधारक को मूल पेंशन का 40 प्रतिशत मिलेगा. 95 से 100 साल वाले बुजुर्ग पेंशनधारक को मूल पेंशन का 50 प्रतिशत मिलेगा. वहीं 100 साल या उससे अधिक उम्र वाले बुजुर्ग पेंशनधारकों को मूल पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा.

पेंशन राशि को लेकर जरूरी बात
सरकार का ये फैसला पेंशन लेने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को मिलने वाले पेंशन दोनों पर लागू होता है. अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 या 15 जनवरी को साल 1943 में हुआ है तो उसे 1 जनवरी 2023 से ही पेंशन में 20% की बढ़ोतरी मिलेगी. इस फैसले से ये कहा जा सकता है कि 80 साल पूरा करने के बाद बुजुर्गों को हर पांच साल में बढ़ी बुई पेंशन दी जाएगी.

सोर्स: नई दुनिया

