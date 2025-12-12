दो साल बेमिसाल! सीएम साय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जानिए छत्तीसगढ़ में अब तक क्या-क्या हुआ?

Vishnu Deo Sai Government Update: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सरकार का कामकाज जनता के सामने पेश किया. बता दें कि दो साल की साय सरकार ने प्रदेश में कई बड़े-बड़े फैसले लिए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नक्सली पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है. अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न सिर्फ जमीन दी जाएगी, बल्कि उन पर घोषित इनाम की पूरी राशि भी सीधे उन्हें मिलेगी. पहले यह राशि पुलिस विभाग को जाती थी. सरकार का कहना है कि इस बदलाव से हिंसा छोड़ने वालों को एक नई शुरुआत मिल सकेगी.

वहीं सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले दो साल में छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार काफी बढ़ी है. उन्होंने एक नई किताब का विमोचन भी किया, जिसमें राज्य में हुए कामों का उल्लेख है. खास बात यह है कि यह पुस्तक स्थानीय गोंडी और हल्बी भाषा में भी प्रकाशित की गई है, ताकि आदिवासी समुदाय तक जानकारी आसानी से पहुंचे. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं का फायदा गांव-गांव तक पहुंचे, यही उनकी सरकार की प्राथमिकता है.

तेंदूपत्ते की कीमत बढ़ी

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि तेंदूपत्ते की कीमत बढ़ाकर 5 हजार रुपए की गई है. चरण पादुका योजना दोबारा शुरू की गई है, ताकि किसानों के पैरों को चोट न लगे. 73 लाख गरीब परिवारों को राशन दिया जा रहा है. 5 लाख 62 हजार से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10 हजार रुपए देने की व्यवस्था की गई है. CGPSC में पिछली सरकार में हुए घोटालों पर कार्रवाई जारी है और अब PSC के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से लंबे समय से जूझ रहा था, लेकिन दो साल में डबल इंजन सरकार के कारण स्थिति में बड़ा सुधार आया है. जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है. नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए नई नीति और बेहतर पुनर्वास योजना लागू की गई है. सरकार ने नियद नेल्ला नार योजना शुरू की है, जिससे बस्तर में राशन, दूरसंचार और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिला है.

जांच का आश्वासन दिया

पीएससी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने जांच का आश्वासन दिया था और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हुई हैं. गांवों से आए किसान और परिवार जब अपने सफल बच्चों के साथ मिलने आते हैं, तो उन्हें खुशी होती है. उनका कहना है कि लोगों का भरोसा बढ़ा है, और इसी विश्वास के कारण युवा अच्छी तैयारी कर परीक्षा में सफल हो रहे हैं.

दो साल में कई बड़े फैसले

1. प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 22 किश्तें भेजी जा चुकी हैं.

2. तेंदूपत्ता का मानक बोरा 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है.

3. प्रदेश में चरण पादुका योजना फिर से शुरू की गई.

4. 73 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा.

5. वर्तमान सरकार में दो साल से PSC परीक्षा पारदर्शी तरीके से संचालित.

6. भूमिहीन किसानों को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का वादा.

7. किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति क्विंटल 3100 रुपये में खरीदने का वादा पूरा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!