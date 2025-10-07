छत्तीसगढ़ में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा कफ सिरप, गाइडलाइन जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 2 साल तक के सभी बच्चों के लिए सर्दी-खांसी की स्थिति में सभी तरह के कफ सिरप देने पर बैन लगा दिया है, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी डॉक्टर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को न ही कफ सिरफ लिखेंगे और न ही दवा दुकानदार किसी को कफ सिरफ देंगे. वहीं दो साल से ऊपर पांच साल तक के बच्चों को कफ सिरप लिखने में बेहद सावधानी बरतने के निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां सभी जिलों में मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

छोटे बच्चों को कफ सिरप पर बैन

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र की एडवायजरी जारी होने के बाद राज्य में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप दिए जाने पर बैन लाया है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएचएमओ और सिविल सर्जन को ये निर्देश जारी कर दिया है. साथ ही सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों को जांच के भी निर्देश दिए हैं. जिसके बाद खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में विशेष सावधानी बरती जा रही है. रायपुर के पंडरी स्थित सरकारी जिला अस्पताल में भी इस निर्देश का पालन करवाया जा रहा है. अस्पताल के सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ की माने तो यहां के सरकारी अस्पताल में कुछ राज्यों में प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ सिरफ सप्लाई में नहीं है, साथ ही डॉक्टर 2 से 3 दवाओं के कम्पोजिशन के बजाय सिंगल दवा वाली सिरफ ही 2 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चों के लिए बहुत जरूरत पड़ने पर पर्ची पर लिखने की बात कह रहे हैं. डॉक्टर की माने तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी-खांसी की दवा की जरूरत नहीं होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कफ सिरप कांड, 16 बच्चों की मौत मामले में याचिका दायर, CBI जांच

25 करोड़ के आसपास का व्यापार

छत्तीसगढ़ में अलर्ट भी जारी है. हालांकि बताया गया है कि कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत होने की बात सामने आ रही है,उसकी सप्लाई फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ में भी कफ सिरप का 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना कारोबार है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ड्रग कंपनियों और मेडिकलों की जांच भी जा सकती है.

राज्य सरकार ने खाद्य एवं औषधि विभाग को निर्देश दिए हैं कि तमिलनाडु की उस कंपनी की तरफ से निर्मित कफ सिरफ सहित अन्य कंपनियों के उत्पादों की जांच की जाए, राजनांदगांव में सहायक नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि विभाग हिरेन पटेल ने बताया कि अब तक की जांच के दौरान तामिलनाडु स्थित कंपनी की कफ सिरफ जिले की किसी भी दवा दुकान या एजेंसी में उपलब्ध नहीं मिली है. वहीं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर सभी पांच संभागों में सावधानी बरती जा रही है.

ये भी पढ़ेंः छिंदवाड़ा कफ सिरप कांडः जीतू पटवारी ने की SIT जांच की मांग, बीजेपी का पलटवार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!