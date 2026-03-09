छत्तीसगढ़ की सरकारी भर्तियों में होगा बड़ा बदलाव, राज्य में बनेगा SSC जैसा चयन मंडल

CG Govt News: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा प्रणाली में राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एसएससी जैसा चयन मंडल बनाया जाएगा. पहले राज्य में समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग-अलग विभागों की तरफ से परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती थी. लेकिन, इस बोर्ड के बाद अलग-अलग विभागों से होने वाली परीक्षाओं को खत्म करके एक ही संयुक्त परीक्षा प्रणाली लागू होगी. जिससे राज्य सरकार को बार-बार परीक्षा आयोजित नहीं करवानी पडे़गी.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल

राज्य सरकार के पास छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है. यह एसएससी की तर्ज पर काम करेगा. इसे बनाने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के चालू सत्र में पेश किया जा सकता है. माना जा रहा है कि 9 से 20 मार्च के बीच चलने वाले सत्र में यह बिल आ सकता है. फिलहाल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और व्यापमं की तरफ से 30 तरह की सरकारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती हैं. लेकिन, अब प्रस्ताव दिया गया है कि इन परीक्षाओं को पांच श्रेणियों में बांट दिया जाएगा और समान योग्यता वाले पदों पर अब संयुक्त परीक्षा करवाई जाएगी. ऐसा होने से अलग-अलग विभागों को बार-बार परीक्षाएं आयोजित नहीं करवानी पड़ेगी और भर्ती की प्रक्रिया भी सरल और व्यवस्थित होगी.

छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियां तेज

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव जल्द कर सकती है. क्योंकि सरकारी पदों के लिए होने वाली भर्तियों में पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध करने की तैयारी पर राज्य सरकार का जोर है. हाल ही में सीएम साय ने भी मंत्रालय में भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा की थी. जिसमें यह जानकारी मिली थी कि एक ही योग्यता वाले पदों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जिससे अभ्यर्थियों पर भी बोझ पड़ता है और शासन का समय और पैसा खर्च होता है. इसलिए इस प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए.

एक्सपर्ट का भी मानना है कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन होने से छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और नियमित होगी. जबकि आज के कॉम्पटिशन वाले दौर में छात्रों को भी ज्यादा मेहनत से बचाया जा सकेगा. नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित होने से छात्रों पर दवाब कम होगा और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे.

