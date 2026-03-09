Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3134246
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ की सरकारी भर्तियों में होगा बड़ा बदलाव, राज्य में बनेगा SSC जैसा चयन मंडल

Chhattisgarh Govt Recruitments: छत्तीसगढ़ में जल्द ही एसएससी जैसा चयन मंडल बनाने की तैयारी चल रही है. बताया जा रहा है कि समान योग्यता वाले पदों के लिए इसमें संयुक्त परीक्षा की तैयारी होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में बनेगा SSC जैसा चयन मंडल
छत्तीसगढ़ में बनेगा SSC जैसा चयन मंडल

CG Govt News: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा प्रणाली में राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एसएससी जैसा चयन मंडल बनाया जाएगा. पहले राज्य में समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग-अलग विभागों की तरफ से परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती थी. लेकिन, इस बोर्ड के बाद अलग-अलग विभागों से होने वाली परीक्षाओं को खत्म करके एक ही संयुक्त परीक्षा प्रणाली लागू होगी. जिससे राज्य सरकार को बार-बार परीक्षा आयोजित नहीं करवानी पडे़गी. 

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल 

राज्य सरकार के पास छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है. यह एसएससी की तर्ज पर काम करेगा. इसे बनाने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के चालू सत्र में पेश किया जा सकता है. माना जा रहा है कि 9 से 20 मार्च के बीच चलने वाले सत्र में यह बिल आ सकता है. फिलहाल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और व्यापमं की तरफ से 30 तरह की सरकारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती हैं. लेकिन, अब प्रस्ताव दिया गया है कि इन परीक्षाओं को पांच श्रेणियों में बांट दिया जाएगा और समान योग्यता वाले पदों पर अब संयुक्त परीक्षा करवाई जाएगी. ऐसा होने से अलग-अलग विभागों को बार-बार परीक्षाएं आयोजित नहीं करवानी पड़ेगी और भर्ती की प्रक्रिया भी सरल और व्यवस्थित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियां तेज 

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव जल्द कर सकती है. क्योंकि सरकारी पदों के लिए होने वाली भर्तियों में पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध करने की तैयारी पर राज्य सरकार का जोर है. हाल ही में सीएम साय ने भी मंत्रालय में भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा की थी. जिसमें यह जानकारी मिली थी कि एक ही योग्यता वाले पदों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जिससे अभ्यर्थियों पर भी बोझ पड़ता है और शासन का समय और पैसा खर्च होता है. इसलिए इस प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए.  

एक्सपर्ट का भी मानना है कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन होने से छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और नियमित होगी. जबकि आज के कॉम्पटिशन वाले दौर में छात्रों को भी ज्यादा मेहनत से बचाया जा सकेगा. नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित होने से छात्रों पर दवाब कम होगा और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे. 

ये भी पढे़ंः महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी, जानिए कैसे करें चेक पैसा?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhattisgarh govtchhattisgarh govt job

Trending news

MP Tourism
एमपी में ‘क्वींस ऑन द व्हील्स’ टूर का शुभारंभ, देशभर की 25 महिला राइडर्स करेंगी सफर
rewa news
थाना में अचानक उमड़ी महिलाओं-बच्चों की भीड़, फिर पुलिस ने जो किया वह देख हर कोई दंग
bhind news
घर में पढ़ाई करते-करते 15 साल की छात्रा की मौत, डॉक्टरों ने बताया साइलेंट अटैक
chhatarpur news
पं. धीरेंद्र शास्त्री की सेवादारों को नसीहत, व्यवहार में बदलाव के लिए भी कहा
shahdol news
एमपी के सबसे बड़े जमीन घोटाले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
chhattisgarh news
CG के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस
chhattisgarh news
व्यापारी की कार में रखे थे 8 लाख, पलक झपकते ही 'टोपीवाला' चोर साफ कर गया हाथ!
mp news
क्या आपने देखा है 'कूलर' वाला खेत? किसान ने लगाया करोंड़ों का दिमाग, वजह भी है अनोखी
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति के अपमान पर मोहन यादव ने की कड़ी निंदा, बोले- माफी मांगे ममता बनर्जी
mp news
महाकाल दरबार में विजयी भव की गूंज, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इंडिया की जीत के लिए पूजा