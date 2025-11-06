अब छत्तीसगढ़ में जीएसटी का भुगतान आसान! क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से सीधे भर सकेंगे टैक्स

GST Online Payment: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर में जीएसटी रिटर्न भुगतान को सरल और तेज बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई (UPI) माध्यम की सुविधा शुरू कर दी है. व्यापारी वर्ग और व्यापारिक संगठनों की पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा अब पूरी तरह लागू हो गई है. इससे करदाताओं को भुगतान में आने वाली तकनीकी दिक्कतों और समय की बचत होगी.

पहले करदाता केवल नेट बैंकिंग और ओटीसी (Over the Counter) माध्यम से ही जीएसटी का भुगतान कर पाते थे. इससे कई छोटे व्यापारियों और नए करदाताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता था. बैंक सर्वर डाउन होने या तकनीकी कारणों से पेमेंट फेल होना आम समस्या थी. कई बार करदाता दूसरों पर निर्भर होकर भुगतान करते थे, जिससे समय और मेहनत दोनों की हानि होती थी.

ऐसे भर सकते हैं जीएसटी

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि अब करदाता जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर लॉगिन कर सीधे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से टैक्स भर सकते हैं. यह पूरी तरह सुरक्षित और यूज़र फ्रेंडली व्यवस्था है. नई सुविधा से भुगतान प्रक्रिया तेज़, सरल और पारदर्शी होगी. खासकर छोटे व्यापारियों को इससे काफी लाभ मिलेगा.

बिना बाधा के भी भुगतान

वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का हिस्सा है. इसका उद्देश्य करदाताओं को बिना किसी बाधा के भुगतान सुविधा देना है. डिजिटल माध्यम से भुगतान राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करेगा. यह कदम छत्तीसगढ़ को डिजिटल भारत के मानकों पर अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा. (रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर)

