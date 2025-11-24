Advertisement
रायपुर

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड पर नई निगरानी, अब पैसे कटे तो तुरंत आएगा SMS; फर्जी बिलिंग पकड़ी जाएगी फटाफट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है. अब मरीज के आयुष्मान कार्ड के ब्लॉक होने, इलाज के दौरान पैसों की कटौती सब कुछ मैसेज के रूप में भेजी जाएगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:53 AM IST
Ayushman Card Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के साथ होने वाले फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है. विभाग ने इलाज से ज्यादा पैसे मरीजों के खाते से काटने की लगातार मिल रही शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए एक नया निगरानी तंत्र विकसित करने का फैसला किया है.

आयुष्मान कार्ड फ्रॉड रोकने के लिए नया सिस्टम
दरअसल, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड से होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब इलाज और जांच के नाम पर मरीजों के खाते से ज्यादा पैसे कटने की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए, विभाग ने एक नया सिस्टम लागू करने का फैसला किया है.इस नए सिस्टम के तहत, बैंक खातों की तरह ही, जब भी किसी मरीज का कार्ड ब्लॉक होगा या इलाज के लिए कोई राशि काटी जाएगी, तो मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत SMS अलर्ट भेजा जाएगा। विभाग ने हाल ही में स्वास्थ्य सहायता योजना के ऑडिट में बड़ी गड़बड़ी भी पकड़ी थी.

मरीजों की हित के लिए फैसला
यह तत्काल अलर्ट मरीजों को उनके खाते से हो रहे हर लेनदेन के बारे में सूचित करेगा, जिससे वे आसानी से यह पता लगा सकेंगे कि उनके इलाज या जांच के नाम पर कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं काटे जा रहे हैं. यह फैसला तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब विभाग ने हाल ही में स्वास्थ्य सहायता योजना के ऑडिट के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ी पकड़ी थी. इस पहल का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना, मरीजों के हितों की रक्षा करना और फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों और धोखेबाजों पर सख्त लगाम कसना है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

