Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3057050
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित, क्या आपको पता हैं नर्सिंग स्टॉफ की 11 मांगें

Chhattisgarh Nurses Strike: छत्तीसगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन सोमवार से हड़ताल पर जा रहा है, ऐसे में आने वाले तीन दिनों तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टॉफ का आंदोलन
छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टॉफ का आंदोलन

Chhattisgarh Health Services: छत्तीसगढ़ में सोमवार से अगले दो दिनों तक नर्सिंग स्टाफ आंदोलन पर रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से भी जो हड़ताल होनी थी उस पर सहमति जता दी है, जिससे आज से राज्य में हड़ताल शुरू हो रही है, जिसका असर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ना तय माना जा रहा है. क्योंकि यह आंदोलन तीन दिन चलने वाला है, जबकि उनका कहना है कि अगर इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई तो यह प्रदेश स्तरीय आंदोलन आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन में भी बदल जाएगा. 

इन कामों में राहत 

हालांकि नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से यह फैसला भी लिया गया है कि मरीजों की देखभाल में ज्यादा दिक्कत न हो इसलिए अति आवश्यक सेवाएं अस्पतालों में चालू रहेगी. जिसमें स्पष्ट किया गया है आवश्यक संख्या में नर्सों का स्टॉफ सेवा में उपस्थित रहेगा और मरीजों की देखभाल करेगा. कई अस्पतालों में हड़ताल के बाद भी नर्सों ने सेवा जारी रखने का फैसला किया है, ताकि मरीजों की देखभाल में किसी तरह की परेशानी न हो. इसलिए इस फैसलों से भी अस्पताल प्रबंधन को हल्की राहत मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः हड्डी गलाने वाली ठंड की गिरफ्त में छत्तीसगढ़, इन इलाकों में कुल्लू मनाली जैसी सर्दी

नर्सिंग स्टॉफ की 11 मांगें 

  • केंद्र के हिसाब से नर्सिंग अलाउंस 7200 और वाशिंग अलाउंस 1800 किया जाना चाहिए. 
  • रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर मेडिकल कॉलेजों में वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए. 
  • ड्यूटी के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए व्यवस्थाएं की जाए . 
  • 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी होने पर समयमान वेतनमान मिलाकर ब्याज के साथ देना चाहिए. 
  • नर्सिंग परिवारों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा की शुरुआत होनी चाहिए. 
  • गंभीर मरीजों के परिजनों के लिए रुकने से लेकर खाने तक की व्यवस्थाएं होनी चाहिए. 
  • सहायक नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग प्रदर्शक और नर्सिंग सिस्टरों के लिए प्रमोशन की सुविधा भी शुरू होनी चाहिए, 
  • 2018 में गठित समिति की अनुशंसाएं तत्काल छत्तीसगढ़ में भी लागू होनी चाहिए. 
  • छत्तीसगढ़ के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में रिक्त पदों पर जल्दी भर्तियां होनी चाहिए. 
  • स्टाफ नर्स का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर का सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किया जाना चाहिए. 
  • संविदा और डेली वेजेस कर्मचारियों को उन्हीं अस्पतालों में नियमित किया जाना चाहिए जहां वह काम कर रहे हैं. 

रायपुर समेत बड़े शहरों में भी नर्सिंग स्टॉफ के आंदोलन की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी. क्योंकि छत्तीसगढ़ में आंदोलन की वजह से राज्य की बड़ी अस्पतालों में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है. क्योंकि नर्सिंग स्टॉफ का कहना है कि हड़ताल आने दिनों में भी जारी रह सकती है, क्योंकि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हड़ताल जारी रह सकती है. हालांकि नर्सिंग स्टॉफ का यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से होगा.

ये भी पढ़ेंः छग में अब तक 11.51 लाख किसानों को 13 हजार 615 करोड़ रुपये जारी, कितनी हुई धान खरीदी?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh nurses strikechhattisgarh health serviceschhattisgarh news

Trending news

Kanker News
कांकेर में फिर भड़का धर्मांतरण विवाद, उग्र भीड़ ने 10 घरों पर किया हमला...
raipur news
छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी छापेमारी,रायपुर-महासमुंद में 9 ठिकानों पर एक साथ मारी रेड
raipur news
बड़ा हादसा टला: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की कार से टकराया लोहे का रॉड...
bhopal news
नए साल से पहले हाई अलर्ट पर MP पुलिस! होटल और पिकनिक स्पॉट पर पैनी नजर
mp news
MP में स्मार्ट होगा वित्त विभाग: AI तकनीक से लैस होगी वेबसाइट, चैट-बॉट देगा हर जवाब
mp news
साल में 127 दिन बंद रहेंगे ऑफिस, 238 दिन होगा काम, जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Mohan Bhagwat
RSS प्रमुख मोहन भागवत का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, हिंदू सम्मेलन में करेंगे शिरकत..
bhopal crime news
भोपाल में सनकी आशिक की खौफनाक करतूत, रेस्टोरेंट में युवती को देख बौखलाया युवक...
Narmadapuram news
नर्मदापुरम में बवाल: चर्च के टॉयलेट की खिड़की पर दिखा स्वास्तिक,संगठनों ने उठाए सवाल
shahdol crime news
खाना नहीं बना तो हैवान बना पति, लाठी से पीट-पीटकर पत्नी की निर्मम हत्या