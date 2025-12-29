छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित, क्या आपको पता हैं नर्सिंग स्टॉफ की 11 मांगें

Chhattisgarh Health Services: छत्तीसगढ़ में सोमवार से अगले दो दिनों तक नर्सिंग स्टाफ आंदोलन पर रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से भी जो हड़ताल होनी थी उस पर सहमति जता दी है, जिससे आज से राज्य में हड़ताल शुरू हो रही है, जिसका असर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ना तय माना जा रहा है. क्योंकि यह आंदोलन तीन दिन चलने वाला है, जबकि उनका कहना है कि अगर इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई तो यह प्रदेश स्तरीय आंदोलन आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन में भी बदल जाएगा.

इन कामों में राहत

हालांकि नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से यह फैसला भी लिया गया है कि मरीजों की देखभाल में ज्यादा दिक्कत न हो इसलिए अति आवश्यक सेवाएं अस्पतालों में चालू रहेगी. जिसमें स्पष्ट किया गया है आवश्यक संख्या में नर्सों का स्टॉफ सेवा में उपस्थित रहेगा और मरीजों की देखभाल करेगा. कई अस्पतालों में हड़ताल के बाद भी नर्सों ने सेवा जारी रखने का फैसला किया है, ताकि मरीजों की देखभाल में किसी तरह की परेशानी न हो. इसलिए इस फैसलों से भी अस्पताल प्रबंधन को हल्की राहत मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः हड्डी गलाने वाली ठंड की गिरफ्त में छत्तीसगढ़, इन इलाकों में कुल्लू मनाली जैसी सर्दी

नर्सिंग स्टॉफ की 11 मांगें

केंद्र के हिसाब से नर्सिंग अलाउंस 7200 और वाशिंग अलाउंस 1800 किया जाना चाहिए.

रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर मेडिकल कॉलेजों में वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

ड्यूटी के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए व्यवस्थाएं की जाए .

10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी होने पर समयमान वेतनमान मिलाकर ब्याज के साथ देना चाहिए.

नर्सिंग परिवारों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा की शुरुआत होनी चाहिए.

गंभीर मरीजों के परिजनों के लिए रुकने से लेकर खाने तक की व्यवस्थाएं होनी चाहिए.

सहायक नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग प्रदर्शक और नर्सिंग सिस्टरों के लिए प्रमोशन की सुविधा भी शुरू होनी चाहिए,

2018 में गठित समिति की अनुशंसाएं तत्काल छत्तीसगढ़ में भी लागू होनी चाहिए.

छत्तीसगढ़ के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में रिक्त पदों पर जल्दी भर्तियां होनी चाहिए.

स्टाफ नर्स का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर का सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किया जाना चाहिए.

संविदा और डेली वेजेस कर्मचारियों को उन्हीं अस्पतालों में नियमित किया जाना चाहिए जहां वह काम कर रहे हैं.

रायपुर समेत बड़े शहरों में भी नर्सिंग स्टॉफ के आंदोलन की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी. क्योंकि छत्तीसगढ़ में आंदोलन की वजह से राज्य की बड़ी अस्पतालों में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है. क्योंकि नर्सिंग स्टॉफ का कहना है कि हड़ताल आने दिनों में भी जारी रह सकती है, क्योंकि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हड़ताल जारी रह सकती है. हालांकि नर्सिंग स्टॉफ का यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से होगा.

ये भी पढ़ेंः छग में अब तक 11.51 लाख किसानों को 13 हजार 615 करोड़ रुपये जारी, कितनी हुई धान खरीदी?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!