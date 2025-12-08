Advertisement
छत्तीसगढ़ सरकार करेगी बहादुर बच्चों को सम्मानित, राज्य वीरता पुरस्कार के लिए तुरंत करें अप्लाई, ये है लास्ट डेट

Chhattisgarh Bravery Award: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य कम उम्र में अदम्य साहस दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित करना है. जानिए आवेदन की लास्ट डेट.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:16 AM IST
छत्तीसगढ़ सरकार करेगी बहादुर बच्चों को सम्मानित, राज्य वीरता पुरस्कार के लिए तुरंत करें अप्लाई, ये है लास्ट डेट

Chhattisgarh Bravery Award Date: छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल के स्टेट ब्रेवरी अवॉर्ड्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. यह अवॉर्ड उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कम उम्र में ही किसी संकट, दुर्घटना, आपदा या इमरजेंसी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देकर असाधारण साहस, समझदारी और संवेदनशीलता दिखाई है. एलिजिबल होने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. एप्लीकेशन सरकार द्वारा तय आखिरी तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे. इसलिए डेडलाइन से पहले अप्लाई करें.

यह भी पढ़ें: CGPSC परीक्षा 2025 बड़ा अपडेट! अब इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें आवेदन की अंतिम तारीख

 

राज्य वीरता पुरस्कार के लिए तुरंत करें अप्लाई
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिन्होंने किसी दुर्घटना, आपदा या संकट की स्थिति में अपनी अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया है. इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज में बहादुरी को प्रेरित करना है. पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए. पात्रता पूरी करने वाले बच्चों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है.

25,000 की प्रोत्साहन राशि
चयनित बच्चों को सम्मान स्वरूप ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इसके अलावा उन्हें एक मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

बहादुरी के काम का पूरा ब्यौरा
एप्लीकेशन फॉर्म आपके जिले के महिला एवं बाल विकास ऑफिस में जमा करना होगा. आवेदन के साथ ज़रूरी सर्टिफिकेट और बहादुरी के काम का पूरा ब्यौरा देना ज़रूरी है जिसके लिए यह अवॉर्ड मांगा जा रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

