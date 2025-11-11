छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य का सबसे बड़ा आवास मेला, सस्ते मकान, स्पॉट बुकिंग की होगी सुविधा

Chhattisgarh Housing Fair 2025: छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है. बोर्ड ने रजत जयंती पर 2,000 करोड़ रुपये की नई आवासीय योजनाओं की घोषणा की है. इस अवसर पर, 23 से 25 नवंबर तक बीटीआई मैदान, शंकर नगर (रायपुर) में राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा. जिसके तहत रायपुर और नया रायपुर सहित सभी जिलों में समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ते मकान और स्पॉट बुकिंग की सुविधा होगी.

यह भी पढ़ें: महतारी वंदना योजना में बड़ा अपडेट, 22वीं किस्त से पहले कर लें ये काम, वरना अटक जाएगा पैसा

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का बड़ा ऐलान

दरअसल, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपनी रजत जयंती के मौके पर राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. बोर्ड ने 2,000 करोड़ रुपये की नई आवास योजनाओं की घोषणा की है. इसके तहत रायपुर, नवा रायपुर और सभी जिलों में हर वर्ग के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाएंगे. 23 से 25 नवंबर तक रायपुर के BTI ग्राउंड, शंकरनगर में राज्यस्तरीय आवास मेला आयोजित होगा. मेले में स्पॉट बुकिंग, बैंक लोन की सुविधा और ऑन-द-स्पॉट बुकिंग करने वालों को आकर्षक उपहार दिए जाएंगे.

2000 करोड़ की नई आवासीय योजना

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन कर रहा है. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी.चौधरी के निर्देशन में रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 23 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा. इस मेले में राज्य भर की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की पूरी जानकारी एक ही मंच पर दी जाएगी. लोगों को स्पॉट बुकिंग, बैंक लोन सहायता और पंजीकरण पर आकर्षक उपहार जैसी विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, ताकि सभी वर्गों के लोगों को अपने घर के सपने को साकार करने का मौका मिल सके.

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.