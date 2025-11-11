Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2997137
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य का सबसे बड़ा आवास मेला, सस्ते मकान, स्पॉट बुकिंग की होगी सुविधा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) ने अपनी रजत जयंती के अवसर पर 2,000 करोड़ रुपये की नई आवास योजनाओं की घोषणा की है. इस बड़ी पहल के तहत राज्य के सभी जिलों में हर वर्ग के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाएंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य का सबसे बड़ा आवास मेला, सस्ते मकान, स्पॉट बुकिंग की होगी सुविधा

Chhattisgarh Housing Fair 2025: छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है. बोर्ड ने रजत जयंती पर 2,000 करोड़ रुपये की नई आवासीय योजनाओं की घोषणा की है. इस अवसर पर, 23 से 25 नवंबर तक बीटीआई मैदान, शंकर नगर (रायपुर) में राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा. जिसके तहत रायपुर और नया रायपुर सहित सभी जिलों में समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ते मकान और स्पॉट बुकिंग की सुविधा होगी. 

यह भी पढ़ें: महतारी वंदना योजना में बड़ा अपडेट, 22वीं किस्त से पहले कर लें ये काम, वरना अटक जाएगा पैसा

 

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का बड़ा ऐलान
दरअसल,  छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपनी रजत जयंती के मौके पर राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. बोर्ड ने 2,000 करोड़ रुपये की नई आवास योजनाओं की घोषणा की है. इसके तहत रायपुर, नवा रायपुर और सभी जिलों में हर वर्ग के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाएंगे. 23 से 25 नवंबर तक रायपुर के BTI ग्राउंड, शंकरनगर में राज्यस्तरीय आवास मेला आयोजित होगा. मेले में स्पॉट बुकिंग, बैंक लोन की सुविधा और ऑन-द-स्पॉट बुकिंग करने वालों को आकर्षक उपहार दिए जाएंगे. 

 2000 करोड़ की नई आवासीय योजना
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन कर रहा है. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी.चौधरी के निर्देशन में रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 23 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा. इस मेले में राज्य भर की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की पूरी जानकारी एक ही मंच पर दी जाएगी. लोगों को स्पॉट बुकिंग, बैंक लोन सहायता और पंजीकरण पर आकर्षक उपहार जैसी विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, ताकि सभी वर्गों के लोगों को अपने घर के सपने को साकार करने का मौका मिल सके.

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

mp news
भूखी बच्ची कचरे से खा रही खाना, कूड़े में ढूंढ़कर मिटाई भूख, झकझोर देगी ये तस्वीर
raipur news
डॉग स्क्वायड की तैनाती, संदिग्धों की तलाशी; दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद इंदौर में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ी पुलिस निगरानी
bhopal aiims
भोपाल एम्स में शुरू हुई स्मार्ट सुविधा, मरीजों को बड़ी राहत
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में 11 की मौत, 24 घायल, एमपी-छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट
MP police news
अब नए लुक में दिखेगी एमपी पुलिस! कड़ाके की ठंड में बदली गई वर्दी, आदेश जारी
mp news
दो टीचरों के भरोसे 650 छात्रों का भविष्य; भैंस के साथ सड़क पर उतरे लॉ स्टूडेंट्स
mp sir survey
ऐसे कैसे होगा SIR? बीएलओ ने फॉर्म बांटे, पर तरीका नहीं बताया; लोगों ने कहा...
Betul news hindi
बिजली विभाग की अर्थी! क्यों धरने पर बैठ गए किसान, 7 दिन के अल्टीमेटम का क्या है मामल
mandla news
बीजेपी नेता की विदेश यात्रा पड़ी महंगी! एमपी में खाली घर देख चोरों ने बनाया निशाना