छत्तीसगढ़ में बड़ी 'प्रशासनिक सर्जरी', 11 IAS अधिकारियों के तबादले, कुलदीप शर्मा बने बलौदाबाजार के नए कलेक्टर; देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh IAS transfers: छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है. बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी दिल्ली भेजा गया है, उनकी जगह कुलदीप शर्मा को नया कलेक्टर बनाया गया. कुल 11 अधिकारियों के तबादले हुए हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा से 9 अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिली है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:19 PM IST
CG IAS Transfers List

CG IAS Transfers List: छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है. प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी की गई. इसमें कलेक्टर और कई अन्य आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग बदल दी गई है. बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए दिल्ली भेजा गया है. उनकी जगह अब कुलदीप शर्मा को नया कलेक्टर बनाया गया है. इस लिस्ट में कुल 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिनमें कई अफसरों की लंबी प्रतीक्षा के बाद नई जिम्मेदारी तय की गई है.

जारी आदेश के मुताबिक, राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट हुए नौ अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है. राज्यपाल के सचिव सीआर प्रसन्ना को आयुक्त सहकारिता और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा मंत्री केदार कश्यप के विशेष सहायक तीर्थराज अग्रवाल को मंत्रालय में डिप्टी सिकरेट्री योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के साथ धर्मस्व और धार्मिक न्यास का दायित्व दिया गया है.
fallback
वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विशेष सहायक आशीष टिकरिहा को एमडी वेयर हाउसिंग का पद मिला है. इसके अलावा सौमिल रंजन चौबे को डिप्टी सिकरेट्री कृषि बनाया गया है. इस फेरबदल से राज्य में प्रशासनिक कामकाज में नई दिशा मिलने की उम्मीद है. नए अधिकारियों के जिम्मेवार होने से क्षेत्रीय प्रशासन में ताजगी और बेहतर सेवा की उम्मीद की जा रही है.

chhattisgarh news

