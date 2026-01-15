Chhattisgarh IFS Transfer List: वन विभाग में बड़ा फेरबदल, एक साथ इतने IFS अधिकारियों को किया गया इधर-उधर, देखें पूरी लिस्ट

IFS Transfer Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर IFS अधिकारियों के ट्रासंफर किए गए हैं. प्रदेश सरकार ने चार भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की नई तबादला सूची जारी की है. इस सूची में 2004, 2013, 2015 और 2017 बैच के अधिकारी शामिल हैं. अधिकारियों के ट्रांसफर का निर्णय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लिया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम वन सेवा में विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है. वहीं जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगी.

वहीं जारी आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जेपी पाठक द्वारा जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों और पदस्थापनों का विवरण विस्तार से बताया गया है. राज्य सरकार ने अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर उनके नए कार्य क्षेत्रों को सुनिश्चित किया गया है. इसका मकसद यह है कि वन संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, परियोजना प्रबंधन और वन बल संचालन के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार बताया गया है.



वहीं इस लिस्ट में नवीद शुजाउद्दीन (2004 बैच) को प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन एवं सामुदायिक वानिकी/संरक्षण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर. वहीं रमेश कुमार जांगड़े (2013 बैच) को वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), बीजापुर. इसके अलावा रंगानाधा रामाकृष्णा वाय. (2015 बैच) को वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), दंतेवाड़ा, जबकि जाधव सागर रामचन्द्र (2017 बैच) को वन उप संरक्षक (परियोजना निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर भेजा गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट