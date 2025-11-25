Advertisement
कांग्रेस में होगा छत्तीसगढ़ की इस पार्टी का विलय! पूर्व सीएम के बेटे बोले-आवेदन दिया है

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की एक पार्टी का जल्द ही कांग्रेस में विलय हो सकता है, इस बात के संकेत खुद पार्टी के अध्यक्ष ने दिए हैं, क्योंकि इसके लिए आवेदन भी दिया जा सकता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 25, 2025, 01:52 PM IST
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस में हो सकता है विलय
Chhattisgarh Janata Congress: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी 'छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस' का जल्द ही कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है. इस बात के संकेत खुद पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमित जोगी ने दिए हैं, भिलाई में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया जाएगा, हमने आवेदन दिया है. इस पर विचार प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को करना है. बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ जनता पार्टी का गठन किया था. 

अमित जोगी ने दिया आवेदन 

अमित जोगी ने कहा 'देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है पार्टी की इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चल रही है. ऐसे में देश भर के 42 रजिस्टर्ड पार्टियों में से एक जनता कांग्रेस जोगी ने अपनी पार्टी का विलय का प्रस्ताव कांग्रेस में दिया है. क्योंकि हम देश हित और प्रदेश हित चाहते है, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सभी को मिलकर भाजपा की चुनौती का सामना करना पड़ेगा. इसलिए हमने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने का आवेदन कर दिया है. बता दें कि यह चर्चा राजनीतिक हलकों में लंबे समय से चल रही है. माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है. 

अजीत जोगी ने बनाई थी पार्टी 

2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर 'छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस' पार्टी का गठन किया था. 2018 का चुनाव पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में पार्टी ने 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जहां 5 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं 2023 का चुनाव पार्टी ने अकेले ही 77 सीटों पर लड़ा था, लेकिन किसी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली थी. 

2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के विलय की चर्चा चल रही है. इस मामले में कई बार पार्टी के नेता कांग्रेस के सीनियर नेताओं से भी मिल चुके हैं. 

दुर्ग से हितेश शर्मा की रिपोर्ट

