Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3054957
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED ने पेश की 29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट, 2800 करोड़ रु.का घोटाला; 81 लोग आरोपी

Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में दो साल की गहन जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 29,800 पन्नों की अंतिम चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें कुल 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED ने पेश की 29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट, 2800 करोड़ रु.का घोटाला; 81 लोग आरोपी

Chhattisgarh Liquor Scam:  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में अपनी दो साल की जांच पूरी करके कोर्ट में फाइनल चार्जशीट जमा कर दी है. लगभग 29,800 पन्नों की यह बड़ी चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के अंदर दायर की गई है. इस मामले में ED ने इस घोटाले को व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक "संगठित अपराध" बताया है, जिसमें सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया. चार्जशीट में 2,800 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है.

ED ने पेश की 29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट
ईडी की   29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट के मुताबिक, पूरा घोटाला एक सिंडिकेट के इर्द-गिर्द घूम रहा था, जिसमें बिजनेसमैन अनवर ढेबर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा, ITS ऑफिसर अरुणपति त्रिपाठी और पूर्व मुख्यमंत्री की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया ने अहम भूमिका निभाई थी. जांच एजेंसी का आरोप है कि इस सिंडिकेट ने शराब घोटाले के लिए राज्य के 15 अहम जिलों की पहचान की थी. भ्रष्टाचार की इस योजना को आसानी से चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां और पोस्टिंग भी सिंडिकेट की मर्जी के मुताबिक की गई थीं. अब सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर ट्रायल शुरू होगा.

2800 करोड़ रु.का घोटाला
चार्जशीट में कुल 81 लोगों के नाम हैं, जिनमें 22 गिरफ्तार अधिकारी, बिजनेसमैन और नेता शामिल हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है. उन पर ₹2,800 करोड़ के घोटाले का आरोप है. पर्याप्त सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर ED का दावा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर अवैध रूप से पैसे वसूलने के लिए एक पैरेलल सिस्टम बनाया गया था. इस फाइनल चार्जशीट के दाखिल होने के साथ ही अब आरोपियों के खिलाफ कानूनी ट्रायल शुरू होगा. ED का आरोप है कि यह संगठित अपराध का मामला था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लॉरेंस बिश्नोई के बचपन का दोस्त, विदेश से चलाता था सिंडिकेट; कौन है गैंगस्टर मयंक सिंह, जिसे रायपुर लाने की है तैयारी

 

उधर, ईडी के मुताबिक इस घोटाले में करीब 2800 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं, जबकि ईओडब्ल्यू इसे लगभग 3000 करोड़ रुपये का घोटाला मान रही है. दोनों एजेंसियों के आकलन के अनुसार घोटाले की कुल राशि बढ़कर 3500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED ने पेश की 29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट, 81 लोग आरोपी
ujjain news
MP में भजन सुनने पर बवाल! आग बबूला हुए मुस्लिम युवक, हिंदू छात्रों को जमकर पीटा
ujjain news
उज्जैन खाचरोद जेल ब्रेक मामले में कार्रवाई, प्रभारी जेलर समेत तीन अधिकारियों पर गिरी
raipur news
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूना TI को पड़ा महंगा, SSP ने लिया एक्शन, जानें मामला
fire broke
भोपाल के टिंबर मार्केट में आग ने मचाया 'तांडव', शोरूम जलकर खाक...
ujjain tempel
उज्जैन के संतोषी माता मंदिर ने रचा इतिहास, बिना खटाई के 173 व्यंजनों का लगा महाभोग
chhatarpur news
नए साल से पहले हाई अलर्ट पर पुलिस, हिस्ट्री-शीटर ​​और बदमाशों को दी कड़ी चेतावनी
Morena news
तेज रफ्तार का कहर! बीजेपी नेता की कार ने 5 लोगों को कुचला, इलाके में भारी तनाव
Katna News
कटनी में मेडिकल कॉलेज को लेकर अनोखा प्रदर्शन, कचहरी चौराहे पर कुत्ते को सौंपा ज्ञापन
Chhattisgarh Road Scheme
भरतपुर-सोनहत में सड़क निर्माण पर सियासत तेज, आमने-सामने आए बीजेपी-कांग्रेस के नेता