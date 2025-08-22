खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, 2024-25 में 15 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2891914
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, 2024-25 में 15 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व

खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बड़ी छलांग लगाई है. साल 2024-25 में 15 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व राज्य को मिला है. नए खनन प्रोजेक्ट से विकास को नई गति मिली है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, 2024-25 में 15 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व

Chhattisgarh News: राज्य स्तरीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की रजत महोत्सव के रूप में 25वी बैठक आज सिविल लाईन स्थित न्यू सर्किट हाऊस में श्री पी. दयानंद, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक में श्री रजत बंसल, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागो, उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग, नए खनन परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना और गत वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा करना रहा.  

बैठक में साल 2024-25 के दौरान पूरे हुए खनन कार्यों और उनसे प्राप्त उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया. समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश को खनिज राजस्व के रूप में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है. यह उपलब्धि वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत अधिक है. इस वृद्धि ने न केवल प्रदेश के आर्थिक ढांचे को मजबूती दी है, बल्कि खनन क्षेत्र में नए निवेश और अवसरों के द्वार खोले हैं. छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज अन्वेषण एवं खनिज दोहन के क्षेत्र में कार्यरत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों एवं संस्थानों के द्वारा वर्ष 2024-25 में किये गये भू-वैज्ञानिक कार्यों की समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान जहां साल 2024-25 के सम्पादित कार्यों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई वही प्रदेश में पाये जाने वाले खनिजों की खोज के लिए वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित भू-वैज्ञानिक कार्यों को अंतिम रूप दिया गया. 

मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद ने अपने उ‌द्बोधन में कहा कि खनिज किसी भी राज्य और देश के सर्वांगीण विकास की रीढ़ होती है. राज्य में स्ट्रेटजिक एवं क्रिटिकल मिनरल की खोज राज्य में विकास के एक नए युग की शुरूआत का संकेत देती है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज अधारित नये उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य में विद्यमान विभिन्न खनिजों का सतत् एवं व्यवस्थित तरीके से अन्वेषण किया जाना चाहिए. बैठक में उपस्थित अन्वेषण कार्यों से संबद्ध सभी विभागों एवं संस्थानों से यह आग्रह किया गया कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास हेतु वे अपनी कुशलता, संसाधन एवं उपलब्ध नवीनतम तकनीकियों का उपयोग कर प्रदेश में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण करे. मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज सचिव श्री दयानंद ने छत्तीसगढ़ में खनिज के विकास के लिए कार्य करने वाली एजेंसियों के मध्य उत्पादित आंकड़ों के साझा किये जाने एवं समन्वय स्थापित किये जाने की सलाह दी. 

बैठक में संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ श्री रजत बंसल के द्वारा क्षेत्रीय सत्र 2024-25 में सम्पन्न कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्ष 2024-25 में लगभग 2500 मिलियन टन चूनापत्थर एवं लौह अयस्क के लगभग 93 मिलियन टन भण्डार आंकलित किये गये. आगामी क्षेत्रीय सत्र 2025-26 के अन्वेषण परियोजनाओं में विभाग द्वारा महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों को शामिल किया गया है. यह परियोजना देश के लिए आवश्यक खनिज संसाधनों की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा. यह आत्मनिर्भर भारत मिशन को सशक्त करेगी और रणनीतिक क्षेत्रों में सतत् एवं आत्मनिर्भर विकास को प्रोत्साहित करेगी. उन्होने कहा कि "छत्तीसगढ़ शासन वैज्ञानिक एवं विस्तृत खनिज अन्वेषण तथा विकास को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

केन्द्र सरकार तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों के प्रतिनिधियों द्वारा भी छत्तीसगढ़ राज्य में किये गये खनिज अन्वेषण कार्यों की जानकारियों प्रस्तुत की गई. सर्व प्रथम भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के उप महानिदेशक डॉ. अमित धारवारकर द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बाक्साइट, गोल्ड, ग्लूकोनाईट, लिथियम, टाईटेनियम दुर्लभ मृदा धातुएँ, फास्फोराइट, फ्लोराईट, लेड एवं जिंक खनिज हेतु सर्वेक्षण कार्य किया गया है. वर्ष 2025-26 में विभिन्न खनिजों के कुल 29 परियोजनाओं पर कार्य लिया जा रहा है.

TAGS

chhattisgarh news

Trending news

Bhopal
भोपाल में बन रहा हाईटेक सरकारी अस्पताल,बुजुर्गों से नवजातों तक का रोबोट से होगा इलाज
Premanand Maharaj health
प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल! एमपी का मुस्लिम युवक करेगा डोनेट, लिखा पत्र
Bhind
मजदूरों के हाथों से मिट गई राशन की लकीरें, भिंड में 63,000 गरीबों का दाना-पानी बंद!
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
damoh
दमोह में प्रॉपर्टी ब्रोकर और सरकारी ठेकेदार के गुटों में हिंसक झड़प, बीच सड़क पर मार
seoni
अयोध्या जाने के लिए भाजपा विधायक ने किराए पर ली पूरी ट्रेन,आज करेंगे रामलला के दर्शन
mp news
MP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 9 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर,देखें लिस्ट
indore news
मां ने ही ली डेढ़ महीने के बेटे की जान, मासूम का रेता गला, जम्मू में हुआ था जन्म
chhatarpur news
लोन की रकम बनी खून की कीमत, किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या की, बेटी पर भी हमला
indore news
प्रेमिका के साथ रहने की चाहत में पति बना कातिल,कॉन्ट्रैक्ट किलर देकर पत्नी की हत्या
;