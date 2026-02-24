Advertisement
बस्तर के बड़े नक्सली देवजी ने तेलंगाना में किया सरेंडर, 1.75 करोड़ का था इनाम, साथियों ने भी डाले हथियार

Naxalite Devji Surrender: छत्तीसगढ़ के टॉप नक्सली कमांडरों में शामिल रहे देवजी ने तेलंगाना में सरेंडर कर दिया है. उसने अपने 3 साथियों के साथ हथियार डाल दिए. 

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:13 PM IST
नक्सली कमांडर देवजी ने साथियों समेत किया सरेंडर
नक्सली कमांडर देवजी ने साथियों समेत किया सरेंडर

Chhattisgarh News: नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है. छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का टॉप लीडर थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी ने तेलंगाना में सरेंडर कर दिया है. उसके साथ उसके तीन साथी संग्राम, दामोदर और नरसिम्हा ने भी सरेंडर कर दिया है. बता दें कि देवजी बस्तर में नक्सलियों की लगभग सभी बड़ी साजिशों में शामिल रहा है. नक्सल कमांडर बसवा राजू के मारे जाने के बाद देवजी को ही संगठन में महासचिव बनाया गया था, वह बस्तर में हिड़मा के बाद नक्सलियों का टॉप लीडर माना जाता था.

डेढ़ करोड़ था इनाम 

नक्सलियों के टॉप कमांडर थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी पर डेढ़ करोड़ रुपए का इनाम था. वहीं उसके साथ सरेंडर करने वाले साथी संग्राम पर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम था. इसके अलावा दामोदर और नरसिम्हा पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था. तेलंगाना के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चारों के सरेंडर करने की बात कही है. तेलंगाना पुलिस ने बताया कि देवजी और संग्राम छत्तीसगढ़ में मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में टॉप पर थे. बस्तर में नक्सलियों के हमले में 131 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, इस घटना में देवजी मुख्य आरोपियों में शामिल था. बताया जाता है कि ताड़मेटला-रानीबोदली के बीच हुए इस अटैक का मास्टरमाइंड वहीं था और उसी ने पूरा प्लान बनाया था. ऐसे में देवजी का सरेंडर करना नक्सलवाद के खात्में बड़ी बात मानी जा रही है. 

40 साल से नक्सल संगठन में एक्टिव

नक्सली देवजी पिछले 40 सालों से नक्सल संगठन में एक्टिव था. वह मूल रूप से तेलंगाना के जगतियाल जिले का रहने वाला, फिलहाल उसकी उम्र 65 साल बताई जाती है. वह 1983-1984 के समय नक्सल संगठन में जुड़ा था. ऐसे में उसका सरेंडर करना नक्सल संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. देवजी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर एक्टिव था. वह यही से नक्सल गतिविधियों को अंजाम देता था. 

कर्रेगुट्टा में चल रहा अभियान 

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा की तरफ से बताया गया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. तेलंगाना की बॉर्डर पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है, यहां से लगातार हथियारों की बरामदगी की जा रही है. पुलिस और सुरक्षाबलों ने नक्सलियों को आखिरी मौका दिया है और उनसे सरेंडर की अपील की है. अब बस्तर में बचे हुए 200 नक्सलियों की तलाश की जा रही है. 

