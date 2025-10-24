Advertisement
छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 7 IPS अधिकारियों का तबादला, 4 जिलों के बदले SP

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में फिर बड़ा फेरबदल किया गया है. 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, इनमें 4 जिलों के एसपी भी शामिल हैं. गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:08 PM IST
7 IPS Officers Trasferred-छत्तीसगढ़ में शुक्रवार देर शाम पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. गृह विभाग ने 4 जिलों के एसपी समेत 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को राजनांदगांव से DIG पुलिस मुख्यालय किया गया है. इसके अलावा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के एसपी IPS चंद्रमोहन सिंह को दमकल नगर सेना का डायरेक्टर बनाया गया है. बता दें कि 30 सितंबर को 14 IAS अफसरों के विभागीय प्रभार में फेरबदल किया गया था.

इन अफसरों का हुआ ट्रांसफर
सक्ती जिले की एसपी अंकिता शर्मा को राजनांदगांव का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. रतना सिंह को मनेंद्रगढ़ जिले का एसपी बनाया गया है. प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती जिले की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं पंकज चंद्रा को कोंडागांव जिले का एसपी बनाया गया है. आदेश में गृह विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी तुरंत पदभार ग्रहण करें और इसकी सूचना विभाग को भेजें. 

अब मिली नई जिम्मेदारी

  • मोहित गर्ग-पहले एसपी, राजनांदगांव, अब पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
  • चंद्रमोहन सिंह-पहले एसपी, MCB, अब डायरेक्टर, दमकल नगर सेना
  • अंकिता शर्मा-पहले एसपी, सक्ती, अब एसपी, राजनांदगांव
  • यदुवली अक्षय कुमार-पहले एसपी, कोंडागांव, अब पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
  • रतना सिंह-पहले पुलिस मुख्यालय, अब एसपी, मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी
  • प्रफुल्ल ठाकुर-पहले सेनानी चौथी वाहिनी, माना, अब रायपुर, एसपी, सक्ती
  • पंकज चंद्रा- पहले सेनानी, 13वीं वाहिनी, सशस्त्र बल, अब कोरबा, एसपी, कोंडागांव

पिछले महीने 14 IAS के ट्रांसफर
एक महीने के अंदर ये दूसरी प्रशासनिक सर्जरी है. इससे पहले 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव विकास शील के पदभार ग्रहण करते ही 14 IAS अफसरों के विभागीय प्रभार में फेरबदल किया गया था. आदेश के मुताबिक कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं. वहीं कुछ अधिकारियों को उनके मौजूदा प्रभारों से मुक्त भी किया गया था. 

यह भी पढ़ें-किराए पर चल रही थी मौत की फैक्ट्री! कारीगर 50 हजार रुपए महीने में बनाते थे कट्टे

