छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2025: व्यापम ने जारी किए प्रवेश-पत्र, एग्जाम सेंटर पर जरूरी बातें ध्यान रखें

Chhattisgarh Constable Recruitment: छत्तीसगढ़ व्यापम ने जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. आप यहां से vyapam.cgstate.gov.in डाउनलोड कर सकते हैं.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर अहम जानकारी है. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा (PHQC25) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिसकी लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को आयोजित करवाई गई है. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक रहेगा, यानि समय 2 घंटे 15 मिनट होगा, परीक्षा कुल 100 नंबर की होगी, जिसके लिए सभी तरह की गाइडलाइन भी छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से जारी कर दी गई है. बता दें कि आवेदक अपना एडमिट कार्ड छत्तीसगढ़ व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.
परीक्षा के जरूरी निर्देश
छत्तीसगढ़ में यहां होगी परीक्षा
लिखित परीक्षा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर स्थित केंद्रों पर होगी, जिसके लिए यहां सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं. आवेदकों को जरूरी जानकारी प्रवेश पत्र पर भी दी गई है. जबकि यहां सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था रहेगी.
बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन 4 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, पहले चरण में दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2023 में किया गया था, अब इस प्रक्रिया का दूसरा और अंतिम चरण लिखित परीक्षा 14 सितंबर को होगा, इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा.
