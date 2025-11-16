छत्तीसगढ़ पुलिस होगी हाईटेक, अधिकारियों को मिलेगी 9MM ऑटोमेटिक पिस्टल; जानें इसकी खासियतें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ पुलिस अब अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर हाईटेक होने की ओर अग्रसर है. पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए 9mm सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल खरीदने का टेंडर जारी कर दिया है. 70 पुलिसकर्मियों को ये नई पिस्टल मिलेंगी. सभी 70 पुलिसकर्मी राजधानी रायपुर में तैनात होंगे. जनवरी 2026 से शुरू होने वाली कमिश्नर प्रणाली के तहत इसके लिए प्रयास तेज़ हो गए हैं.

अधिकारियों को मिलेगी 9MM ऑटोमेटिक पिस्टल

दरअसल, छत्तीसगढ़ पुलिस अब और हाईटेक होने जा रही है. पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने 9MM सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल के लिए टेंडर जारी कर दिया है. शुरुआती चरण में 70 पुलिस अधिकारियों को यह आधुनिक पिस्टल दी जाएगी. जनवरी 2026 से राज्य में कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है, जिसके तहत रायपुर में तैनात इन अधिकारियों को नई पिस्टलों से लैस किया जाएगा. यह अपग्रेड पुलिस को तेज, कुशल और आधुनिक चुनौती-प्रबंधन में सक्षम बनाएगा. नई पिस्टलें सुरक्षा और प्रतिक्रिया क्षमता को और अधिक मजबूत करेंगी.

जानिए इसकी खासियतें

9MM सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल अपनी हल्की बनावट और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है. बिना मैगजीन इसके वजन 910 ग्राम होता है, जबकि खाली मैगजीन 75 ग्राम और भरी हुई मैगजीन लगभग 200 ग्राम की होती है. मैगजीन सहित इसका कुल वजन लगभग 1.10 किलो होता है, इसलिए इसे आसानी से साथ रखा जा सकता है. 8.7 इंच लंबी यह पिस्टल कवर के साथ कमर पर आसानी से लटकाई जा सकती है. इसमें 13 राउंड की मैगजीन क्षमता होती है. 10 गज की बैटल क्राउच पोजिशन और 50 गज की स्पोर्ट फायर इफेक्टिव रेंज इसे अत्यंत सटीक और प्रभावी बनाती है.

