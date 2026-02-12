भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा-अमित शाह ने मुझे फोन किया था, फिर हुई रेड, पूर्व सीएम ने बीजेपी के ऑफर पर किया बड़ा दावा

Bhupesh Baghel Big Allegation-छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया है. भूपेश बघेल ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे फोन पर संपर्क किया था. बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों पर चर्चा की थी, जिसका असली मकसद उन्हें डराकर या समझाकर बीजेपी में शामिल होने के लिए राजी करना था.

भूपेश बघेल ने लगाए आरोप

भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए ईडी और आईटी जैसी जांच एजेंसियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है. बघेल के अनुसार, बीजेपी पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और फिर उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन का ऑफर देती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे होते हैं, वे बीजेपी में जाते ही साफ-सुथरे हो जाते हैं. इस दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार और नारायण राणे का नाम लिया.

#WATCH | Delhi | Congress leader Bhupesh Baghel says, "BJP always puts allegations and files FIR against people from the Opposition. ED and IT are weapons of the BJP, and when someone gets trapped in this, the BJP calls them and says that they have a washing machine in which they… pic.twitter.com/LNqfDtLR3W Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) February 12, 2026

'अमित शाह ने किया फोन'

भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह ने मुझे फोन किया और मेरे खिलाफ चल रहे मामलों के बारे में पूछा. मैंने उनसे कहा कि मैं विपक्ष में हूं और सरकार की कमियां निकालना मेरा फर्ज है. उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी में आने की बात नहीं कही, लेकिन उनके फोन के तुरंत बाद मेरे ठिकानों पर रेड हो गई. तब मुझे समझ आया कि उस कॉल का असली मतलब क्या था. बघेल ने जोर देकर कहा, BJP में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है.

महादेव सट्टा केस पर भी बोले

महादेव ऐप बेटिंग केस पर चुनावों के दौरान लगे आरोपों का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि चुनावों के दौरान, मोदी जी ने महादेव ऐप के बारे में आरोप लगाए थे. लेकिन आज भी बेटिंग हो रही है. प्रोजेक्शन मनी कौन ले रहा है, क्या पीएम मोदी या सीएम साय. बता दें कि बीजेपी ने पहले ही विपक्ष के उन आरोपों को नकार दिया है कि सेंट्रल एजेंसियों का राजनीतिक मकसद के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ें-इंदौर के कॉलेज में कोहराम, वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हुआ हंगामा, कैंपस में तोड़फोड़

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!