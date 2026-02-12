Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3107286
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा-अमित शाह ने मुझे फोन किया था, फिर हुई रेड, पूर्व सीएम ने बीजेपी के ऑफर पर किया बड़ा दावा

Chhattisgarh News-कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम के खिलाफ मामलों पर चर्चा करने के लिए उनके फोन पर संपर्क किया था. भूपेश बघेल ने कहा कि इस कदम का बड़ा मकसद उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मनाना था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा-अमित शाह ने मुझे फोन किया था, फिर हुई रेड, पूर्व सीएम ने बीजेपी के ऑफर पर किया बड़ा दावा

Bhupesh Baghel Big Allegation-छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया है. भूपेश बघेल ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे फोन पर संपर्क किया था. बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों पर चर्चा की थी, जिसका असली मकसद उन्हें डराकर या समझाकर बीजेपी में शामिल होने के लिए राजी करना था. 

भूपेश बघेल ने लगाए आरोप
भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए ईडी और आईटी जैसी जांच एजेंसियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है. बघेल के अनुसार, बीजेपी पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और फिर उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन का ऑफर देती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे होते हैं, वे बीजेपी में जाते ही साफ-सुथरे हो जाते हैं. इस दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार और नारायण राणे का नाम लिया. 

'अमित शाह ने किया फोन'
भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह ने मुझे फोन किया और मेरे खिलाफ चल रहे मामलों के बारे में पूछा. मैंने उनसे कहा कि मैं विपक्ष में हूं और सरकार की कमियां निकालना मेरा फर्ज है. उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी में आने की बात नहीं कही, लेकिन उनके फोन के तुरंत बाद मेरे ठिकानों पर रेड हो गई. तब मुझे समझ आया कि उस कॉल का असली मतलब क्या था. बघेल ने जोर देकर कहा, BJP में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है.

महादेव सट्टा केस पर भी बोले
महादेव ऐप बेटिंग केस पर चुनावों के दौरान लगे आरोपों का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि चुनावों के दौरान, मोदी जी ने महादेव ऐप के बारे में आरोप लगाए थे. लेकिन आज भी बेटिंग हो रही है. प्रोजेक्शन मनी कौन ले रहा है, क्या पीएम मोदी या सीएम साय. बता दें कि बीजेपी ने पहले ही विपक्ष के उन आरोपों को नकार दिया है कि सेंट्रल एजेंसियों का राजनीतिक मकसद के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ें-इंदौर के कॉलेज में कोहराम, वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हुआ हंगामा, कैंपस में तोड़फोड़

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG Newsbhupesh baghel

Trending news

chhattisgarh news
भूपेश बघेल का बड़ा दावा, बोले-'अमित शाह ने मुझे फोन किया था, फिर हुई रेड'
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान- MP को बनाना है शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, बोले- इंजीनियर्स...
Singrauli news
युवक ने सुबह-सुबह पड़ोसियों की ली जान; धारदार हथियार से सिर धड़ से किए अलग
mp news
इंदौर के कॉलेज में कोहराम, वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हुआ हंगामा, कैंपस में तोड़फोड़
chhattisgarh news
उम्र की दीवार ने तोड़ी सांसों की डोर, प्रेमी जोड़े ने एक ही रात में छोड़ी दुनिया
sagar news hindi
सागर में वेलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को शिवसेना की कड़ी चेतावनी, कपल्स में दहशत
MP Crime News
सागर में फिल्मी स्टाइल में कत्ल, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश
Latest Ratlam News
महिला के घर आया मुस्लिम युवक तो ग्रामीणों ने जमकर पीटा, 2 घंटे तक चला तमाशा
Vande Mataram
MP में अब राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा राष्ट्रगीत, CM ने किया ऐलान...