सिर्फ दवा नहीं, छत्तीसगढ़ में इस फॉर्मूले ने बचाई TB मरीजों की जान! नतीजों ने दुनिया को दी नई राह

Chhattisgarh TB Nutrition Model: ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी (TB) खतरनाक बीमारी है और हर साल लाखों जिंदगियां निगल जाती है. टीबी सिर्फ एक खांसी नहीं, बल्कि ऐसा अभिशाप बनी हुई है जो गरीबी और जानकारी के अभाव में फलती-फूलती है और हर साल लाखों लोगों को मौत के घाट उतार देती है. लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी ने टीबी के खिलाफ चल रही देश की लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल की है और इस घातक बीमारी से होने वाली मौत के आंकड़े को कम किया है. छत्तीसगढ़ ने साबित किया है कि टीबी मरीजों की जान बचाने के लिए सिर्फ दवाइयां काफी नहीं हैं, बल्कि पोषण भी बहुत जरूरी है.

छत्तीसगढ़ ने कैसे बचाई टीबी मरीजों की जान?

ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) के मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी ने कुपोषित लोगों के लिए 1000 रुपये के सीधे कैश ट्रांसफर और फूड बास्केट के जरिए शुरुआती पोषण सहायता को प्राथमिकता दी है. टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए यह योजना केंद्र सरकार की है और सभी मरीजों को यह फायदा दी जाती है. हालांकि, कई मामलों में यह मिलना शुरू होने में महीनों लग जाते हैं. इसलिए, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी की सरकारों ने इसके लिए प्लानिंग की और उन कुपोषित लोगों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है.

टीबी मरीजों में कुपोषण क्यों सबसे बड़ा खतरा?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, स्टडीज से पता चला है कि टीबी से ज्यादातर मौतें डायग्नोस होने के बाद पहले दो महीनों में होती हैं. कुपोषण खराब नतीजों और मौत के मुख्य कारणों में से एक है. ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. हेमंत शेवाडे ने बताया, 'गंभीर और बहुत ज्यादा कुपोषण वाले टीबी मरीजों में इस बीमारी से मरने का खतरा चार से पांच गुना ज्यादा होता है, इसलिए इनके लिए शुरुआती पोषण सहायता जरूरी है.'

टीबी में 'पोषण' ही असली वैक्सीन!

टीबी के मरीजों के मामले में अगर कहा जाए कि 'पोषण' ही असली वैक्सीन है तो यह सच होगा. छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी और ग्रामीण क्षेत्र हैं. इस वजह टीबी के साथ कुपोषण (Malnutrition) एक जानलेवा सिंडिकेट बना हुआ है. रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि टीबी के डायग्नोस होने के पहले महीने में ही अगर मरीज को सही पोषण और नकद सहायता मिल जाए, तो उसकी जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने किन लोगों पर किया फोकस?

छत्तीसगढ़ में कई टीबी मरीजों का बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई (BMI) 16 या उससे भी कम पाया गया है. ऐसे लोग गंभीर रूप से कुपोषित (जिनका BMI 16 से कम है) और बहुत गंभीर रूप से कुपोषित (जिनका BMI 14 से कम है) श्रेणी में आते हैं. ऐसे मरीजों का शरीर दवाइयों के असर को झेलने में सक्षम नहीं होता, जिससे मृत्यु दर अधिक होती है. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर में एक आदेश जारी किया था, ताकि गंभीर रूप से कुपोषित और बहुत गंभीर रूप से कुपोषित पहचाना जा सके और ऐसे लोगों के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट में प्राथमिकता दी जा सके.

छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों को दिए जाने वाले न्यूट्रिशनल सपोर्ट का अध्ययन करने डॉ. चैतन्य मलिक वर्तमान में इसे प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं. वो कहते हैं, 'दिसंबर के आदेश के बाद जिलों ने टीबी मरीजों की रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, उन्हें उनके BMI के अनुसार कैटेगरी में बांटा गया है. कोशिश यह है कि हर महीने या हर तिमाही में 14 से कम BMI वाले और 16 से कम BMI वाले मरीजों की संख्या की रिपोर्ट की जाए. यह जांचा जाए कि क्या इन मरीजों को डायग्नोसिस के पहले महीने में उनकी फूड बास्केट मिली और यह आकलन किया जाए कि पहले महीने में कितने लोगों को 1000 रुपये का न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिला.

कुपोषण कम कर टीबी से मिल रही जीत...

पूरे देश में हेल्थकेयर सिस्टम के सबसे निचले लेवल पर डॉक्टर मरीजों की हाइट और वजन जैसे पैरामीटर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ज्यादातर राज्य कुपोषित मरीजों को अलग नहीं करते हैं. छत्तीसगढ़ ने ऐसा करना शुरू किया और इसका फायदा मिला है. डॉ. हेमंत शेवाडे कहते हैं, 'यह प्रोग्राम पहले से ही Ni-kshay प्लेटफॉर्म पर डायग्नोसिस के दौरान वजन और हाइट डॉक्यूमेंट करता है. BMI (बॉडी मास इंडेक्स), गंभीर रूप से और बहुत गंभीर रूप से कुपोषित वयस्कों का प्रतिशत और उनमें से जो दो महीने में अपने वजन को 5% बढ़ाते हैं, जैसे इंडिकेटर्स की रिपोर्टिंग से न्यूट्रिशनल सपोर्ट मैकेनिज्म को लागू करने में मदद मिली.'

पहले टीबी की लड़ाई में कैसी थी व्यवस्था?

दिसंबर में जारी आदेश के रोलआउट से पहले डॉ. मलिक की स्टडी में पाया गया था कि एक तिहाई से भी कम टीबी मरीजों को पहले दो महीनों में उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला. लगभग पांचवें हिस्से को न्यूट्रिशनल बास्केट मिली. यह सभी BMI कैटेगरी में एक जैसा था. हालांकि, दिसंबर के ऑर्डर के बाद गंभीर और बहुत गंभीर रूप से कुपोषित मरीजों को ब्लॉक, जिला और राज्य-स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है. डॉक्टर मलिक कहते हैं, 'हालांकि DBT पेमेंट प्रोसेस करने में कुछ समय लगता है, लेकिन सभी लेवल पर अधिकारी कुपोषित मरीजों के पेपर-वर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं और 48 घंटे के अंदर इसे अगले लेवल पर भेज रहे हैं. डोनेशन की उपलब्धता के आधार पर इन मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर फूड बास्केट भी दिए जा रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि कुछ महीनों बाद इसका साफ असर दिखेगा.