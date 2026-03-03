Advertisement
BJP छत्तीसगढ़ से महिला नेत्री को भेज सकती है राज्यसभा, दो नामों की ज्यादा चर्चा, होली बाद ऐलान

Chhattisgarh Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ में होली के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है. राजनीति गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ से किसी महिला नेत्री को राज्यसभा भेज सकती है.

Mar 03, 2026
छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की हलचल
छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की हलचल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल जारी है. बताया जा रहा है कि बीजेपी ने भी चुनाव में उम्मीदवार के लिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक अपना मंथन पूरा कर लिया है.. माना जा रहा है कि होली के बाद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर देगी. खास बात यह है कि भाजपा इस बार राज्यसभा के लिए किसी महिला नेत्री के नाम का ऐलान कर सकती है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 नेताओं के नाम का जो पैनल बनाया था, उसमें तीन नामों को आखिरी रूप दिया गया है. 

छत्तीसगढ़ बीजेपी के संभावित नाम 

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं. बीजेपी के खाते में एक सीट जाने वाली है. ऐसे में बीजेपी की तरफ से फिलहाल जो तीन नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं. उनमें लक्ष्मी वर्मा,  डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का नाम सबसे आगे है. चर्चा यह भी है कि लक्ष्मी वर्मा के नाम पर ज्यादातर सहमति बन रही है. क्योंकि पार्टी में इस बात पर जोर दिया गया है कि संगठन और सामाजिक समीकरण के साथ-साथ मातृशक्ति को भी राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से मौका दिया जाए. ऐसे में लक्ष्मी वर्मा की दावेदारी सबसे ज्यादा मानी जा रही है. 

होली के बाद हो सकता है ऐलान 

माना जा रहा है कि बीजेपी होली के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है. हालांकि, नाम को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. हालांकि, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी भी राज्यसभा चुनाव के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. क्योंकि दोनों के पास संगठनात्मक और राजनीतिक अनुभव अच्छा खासा है. लेकिन, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जैसे ही महिला नेता की दावेदारी आई तो फिलहाल समीकरण बदल गए हैं. हालांकि बीजेपी आखिरी वक्त में चौंका भी सकती है. 

छत्तीसगढ़ से स्थानीय नेता को ही मिलेगा मौका

हालांकि, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की राज्यसभा सीट को लेकर फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी स्थानीय नेता को ही राज्यसभा भेजने वाली है. यानि किसी बाहरी नेता पर भाजपा दांव नहीं लगाएगी. क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक ही राज्यसभा सीट मिलने वाली है. ऐसे में पार्टी स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है. 

