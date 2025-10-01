Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2943350
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

Chhattisgarh: घर, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री अब होगी तेज, लाइन में लगने की जरूरत नहीं; 15-20 मिनट में होगा काम

अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़-भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की बजाय, नागरिक 12 से 15 मिनट में पासपोर्ट और एयरपोर्ट कार्यालय जैसे माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh: घर, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री अब होगी तेज, लाइन में लगने की जरूरत नहीं; 15-20 मिनट में होगा काम

Smart Registry System: अक्सर घर, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री के लिए पूरा दिन लग जाता है और लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है. लेकिन, अब छत्तीसगढ़ में लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है. अब लोग अपने घर और जमीन की रजिस्ट्री अत्याधुनिक के बीच सिर्फ 15 से 20 मिनट में करा सकेंगे.

इस कार्यालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया. इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. इस अवसर पर रायपुर की वीणा देवांगन ने सेल डीड कराई और डिजिटल भुगतान किया. उनकी रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस भुगतान कराकर प्रदर्शित किया गया.

पीपीपी मॉडल पर आधारित– रजिस्ट्री अब होगी तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक

Add Zee News as a Preferred Source

यह कार्यालय पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है. अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़-भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की बजाय, नागरिक 12 से 15 मिनट में पासपोर्ट और एयरपोर्ट कार्यालय जैसे माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे.

fallback

आधुनिक सुविधाओं से लैस– नागरिकों को मिलेगा बेहतर अनुभव

नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों को सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक और वातानुकूलित परिसर शामिल है, जहां नागरिक आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे. यहां फ्री वाई-फाई और चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं, ताकि लोग अपने समय का सदुपयोग कर सकें. क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की मदद से लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और दस्तावेजों और शुल्क की जानकारी तुरंत मिल जाएगी. प्रशिक्षित हेल्पडेस्क स्टाफ हर कदम पर नागरिकों की सहायता करेंगे. स्वच्छ पेयजल और एयरपोर्ट-स्टाइल वाशरूम से स्वच्छता और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है.

1 साल में 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले एक वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है. पहले चरण में 10 कार्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से नवा रायपुर का यह कार्यालय पूरी तरह तैयार हो चुका है. इस मॉडल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार भी इसी तर्ज पर देशभर में पंजीयन कार्यालयों को विकसित करने पर विचार कर रही है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है. यह पहल छत्तीसगढ़ को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी. उन्होंने कहा कि यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है.

उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पहल न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश में नागरिक सुविधाओं का एक नया मॉडल है. उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालय में इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हो रहे बदलाव और सुशासन की नई दिशा को दर्शाती हैं.

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि नागरिक सेवाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सरकार की सुशासन तथा नागरिक सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह राज्य न केवल पंजीयन सेवाओं में बल्कि अन्य नागरिक सेवाओं में भी देश का नेतृत्व करेगा. स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नागरिकों के जीवन में सहजता, पारदर्शिता और विश्वास लाएंगे तथा सुशासन की एक नई पहचान स्थापित करेंगे.

TAGS

chhattisgarh news

Trending news

chhattisgarh news
घर-जमीन की रजिस्ट्री होगी तेज, लाइन में लगने की जरूरत नहीं; 15-20 मिनट में होगा काम
mp news
MP सरकार ने किया बड़ा बदलाव, पहली बार 17 जिलों में महिलाएं DM; 24 IAS के ट्रांसफर
chhattisgarh news
खुशखबरी! घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियां होंगी फ्री होल्ड
mp news
LPG सिलेंडर हुआ महंगा, भोपाल में 15, इंदौर में 15.5, ग्वालियर में 14 रुपए बढ़े दाम
mp news
NCRB की रिपोर्ट में खुलासा, रेप के मामलों में MP तीसरे नंबर पर,हत्याओं में भी टॉप पर
chhattisgarh news
राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी: कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा,FIR दर्ज करने की मांग
mp news
जबलपुर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 से ज्यादा लोग घायल
Chhattisgarh Crime News
पति को जिंदा जलाया, फिर बिलख-बिलखकर रोई पत्नी, डेढ़ महीने बाद हुई गिरफ्तार
mp news
नौकरी जाने के डर से नवजात को पत्थर में दबाया, रातभर चींटियों और ठंड से लड़ा मासूम
mp news
छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का खुला राज, कफ सिरप पीने से मासूमों की हुई किडनी फेल
;