छत्तीसगढ़ में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार, ये 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, जानिए इनके नाम

CM Vishnudeo Sai Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि आज सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है. वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला ने भी लेटर जारी करके मंत्रिमंडल विस्तार की पुष्टि कर दी है. तीन नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए राजभवन की तरफ से विधायकों के पास फोन पहुंच गया है. सुबह साढ़े 10 रायपुर स्थित राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जहां तीन नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद सीएम साय के मंत्रिमंडल में कुल 13 मंत्री हो जाएंगे. मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रामेन डेका से भी मुलाकात की थी.

रायपुर में 10 बजे होगा शपथ ग्रहण

रायपुर के राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, साढ़े 10 बजे राज्यपाल रामेन डेका नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे. वहीं तीनों नए मंत्रियों के लिए स्टेट गैरेज में तीन नई कारें भी तैयार हो चुकी हैं, जहां मंत्री बनने के बाद तीनों कारों को विधायकों को सौंप दिया जाएगा. दरअसल, राज्यपाल रामेन डेका मंगलवार की सुबह रायपुर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, तभी उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए थे. राज्यपाल ने अपने बयान में कहा था कि कुछ तो होने वाला है, बस इतनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं. राज्यपाल के बायन के बाद से ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी.

यह तीन विधायक बन सकते है मंत्री

दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव

अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल

आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहेब

खास बात यह है कि यह तीनों पहली बार के विधायक और मंत्री बनने वाले हैं. माना जा रहा है कि राजभवन से तीनों के पास फोन पहुंच गया है. तीनों के नाम भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में आगे चल रहे थे. राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि बीजेपी इन विधायकों को मंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ में सामाजिक और भौगोलिक संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी हैं, क्योंकि तीनों विधायकों में एक विधायक सामान्य वर्ग, दूसरे अनुसूचित जनजाति वर्ग और तीसरे पिछड़ा वर्ग से आते हैं इसके अलावा संभागीय संतुलन भी बनाया जा रहा है, तीनों में विधायक बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग से आते हैं.

विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय

दरअसल, सीएम विष्णुदेव साय 21 अगस्त से विदेश यात्रा पर निकलने वाले हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि उनके जाने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो रही है, क्योंकि यह और आगे जा सकती थी. इससे पहले सीएम साय ने अपने बयान में कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा इंतजार करिए. तीन नए मंत्री आने के बाद सीएम साय के मंत्रिपरिषद में कुल 13 मंत्री हो जाएंगे. अभी उनके मंत्रिमंडल में 10 मंत्री हैं. हालांकि माना जा रहा है कि पुराने मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं होगा और नए मंत्रियों को सीएम साय अलग विभाग देंगे.

