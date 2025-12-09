छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को मिली सांप-बिच्छू भगाने की नई जिम्मेदारी, DPI का अजीबोगरीब आदेश

Chhattisgarh DPI New Order-छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने एक नया निर्देश जारी करते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की जिम्मेदारियों में और इजाफा कर दिया है. अब शिक्षकों को न केवल बच्चों की पढ़ाई और स्कूल व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होगा, बल्कि स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के साथ-साथ सांप-बिच्छू और अन्य जहरीले जीव-जंतुओं के प्रवेश को भी रोकना होगा. आदेश में कहा गया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए शिक्षक हर तरह से संभावित खतरों पर निगरानी रखें.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला

यह निर्देश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को भेज गया है. डीपीआई ने आदेश में सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख और शिक्षकों की ही होगी. इससे पहले भी 20 नवंबर को आवारा कुत्तों की पहचान कर उन्हें पकड़वाने और नगर निगम, जनपद पंचायत को सूचना देने का आदेश जारी किया गया था. अब केवल 18 दिनों के भीतर ही नया आदेश लागू कर दिया गया है, जिसमें सांप-बिच्छू जैसे खतरनाक जीवों पर भी रोक लगाने की बात कही गई है.

शिक्षकों में नाराजगी

आदेश को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है. प्राचार्यों और हेडमास्टर्स का कहना है कि वे पहले से ही SIR, मध्यान्ह भोजन, भवन सुरक्षा, दस्तावेज व्यवस्था, पालकों से संपर्क और अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं. ऐसे में जान जोखिम में डालकर सांप-बिच्छू पकड़ना या उनका पीछा करना व्यावहारिक नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षकों की सुरक्षा कौन करेगा

टीचर्स एसोसिएशन ने आदेश को शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि कुत्तों के बाद अब शिक्षकों को जानलेवा सांप-बिच्छू से भी लड़ना पड़ेगा. सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे जीवों से शिक्षकों की सुरक्षा कौन करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों पर इस तरह का अतिरिक्त दबाव डालने से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और मुख्य कार्य से ध्यान भटक जाएगा.इधर जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने स्पष्ट किया है कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और प्रदेश के सभी शिक्षकों तथा संस्था प्रमुखों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा.

यह भी पढ़ें-20 दिन में ही खुली किस्मत, रातोंरात 2 दोस्त बने लखपति, खुदाई में मिला 50 लाख का हीरा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!